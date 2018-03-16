導演董振良參選縣長 要讓金門人走路有風

導演董振良決定轉換跑道，投入年底的金門縣長選舉。（李金生攝）

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董振良強調，他將帶著對家鄉的熱愛，與鄉親一起攜手打拚。（李金生攝）

30年來拍了30多部以金門為主題的紀錄片導演董振良決定轉換跑道，投入年底的金門縣長選舉。他在今（16）日的「參選宣言」中強調，要與鄉親一起創造金門價值，做一個走路有風的金門人。

董振良表示，拍想拍的電影並把電影拍好，原是他一生唯一的職志，但看到20餘年來金門發展停滯，鄉親支持當選的縣長，無人真正有心為這塊土地奉獻，卸任後還受到不清廉質疑的官司纏身，相信很多人跟他一樣心都在滴血。

他說，若下一任以後的縣長，還是那一掛抓權換來換去的老面孔，選前卑躬屈膝、承諾一堆，當選後耀武揚威、敗壞風氣，玩不出新把戲，「政見」變成「白紙」，再20年後金門還是原地踏步，沒有辦法改變。

他強調將帶著對家鄉的熱愛和對不公不義的厭惡，以及改革金門的決心和意志，以全新獨立作戰的方式參選年底金門縣長，與鄉親一起創造以做一個「金門人」為傲的金門價值，讓大家走路有風，而不只是「金門福利好好！」而已。

董振良並說，他過去所執導的電影，其實是在為現在執導的這部讓金門人不要在恐懼中過活，大家活得有尊嚴、自由自在的「人生大戲」打基礎，而與鄉親一起攜手完成「良心執政、振興金門」的時候也到了!

他強調，自己雖無豐沛的選舉經費，但義無反顧挺身而出，「不靠財團政黨宗親，只靠百姓小額捐款」郵局劃撥帳號：13795430 戶名：董振良、ATM轉帳：700-0001938-0241466。

(中時)

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