無罪判決 反而掐死了太陽花的明天！

2018年03月16日 19:41 中時電子報 黃麗蓉

太陽花運動佔領立院，二審維持無罪判決，決國家政策研究基金會高級助理研究員黎家維點出，法官的無罪判決，看似站在太陽花這邊，實際上，卻掐死了太陽花的明天！

法院一審援引「公民不服從」之理，判決學運領袖無罪。二審判決認為立院違反議事程序，公民因而有權行使憲法保障言論自由。黎家維指出，兩審判決，讓這些原本打算「求仁得仁」的人，得不了「仁」；讓這些本想「捨生取義」的人，捨不了生，也取不了義。沒有烈士，就少了熱情，少了珍貴情操，也就少了感動人的力量。

黎家維在Yahoo論壇撰文點出，民進黨早年從事黨外運動者，若少了美麗島的大審與坐監，如何能得到一些人認同而願意追隨。相形之下，兩次判決讓太陽花運動領袖少了捨生取義的珍貴情操，自然也少了感動人心的力量。隨著服貿議題的退潮，自然就失去了動能，而走向凋零。太陽花運動領袖攻佔立院時一副視死如歸、不畏接受法律制裁的氣度，是當時引起許多年輕人共鳴與社會廣大迴響的另一個重要原因。但如今只看到他們被起訴後，只求自保的原形畢露，看不到願意承擔後果的勇氣。

黎家維強調，收割太陽花運動的時代力量，如今針砭時政力道已大不如前。這次如果法官判他們有罪，說不定對時力年底選情還多少會有助益。但在政治正確下，「愛之適足以害之」的無罪判決，卻反而掐死太陽花的最後生機！

(中時電子報)