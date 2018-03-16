春天來了 梵克雅寶Frivole繁花盛開

2018年03月16日 20:03 中時 陶福媛

梵克雅寶Frivole系列鑲鑽戒指，9萬2000元。（Van Cleef ＆ Arpels提供）

梵克雅寶Frivole系列鑲鑽項鍊， 14萬5000元。（Van Cleef ＆ Arpels提供）

梵克雅寶Frivole系列鑲鑽耳環，22萬7000元。（Van Cleef ＆ Arpels提供）

頂級珠寶梵克雅寶（Van Cleef & Arpels）的珠寶作品近年來在拍賣會屢創新高，讓人望之興嘆。其實為了讓更多消費者也能親炙鑽石珠寶之美，梵克雅寶在2013年起推出Frivole鑽石珠寶系列，每件作品都有鑲鑽，但只要5萬1千元的入門價就能輕鬆擁有，是繼經典Alhambra 系列之後，品牌CP值最高的珠寶作品。

為了迎接2018年的春天，梵克雅寶昨天在Bellavita旗艦店發表全新黃K金系列的Frivole新品，九件作品全都採用黃K金手工打磨，且都有鑲鑽，鑽石為色澤D至F、淨度IF至VVS等級的小鑽，透過鏤空透光的技巧，顯得更加閃閃動人。

Frivole除了上一季5萬起跳入門價的Frivole迷你小花鑲鑽手鍊外，本季新品中最受青睞的莫過於Frivole戒指，純K金打造的立體花朵戒台，正中央的花蕊有三顆小鑽石，入門價只要9萬2千元，受邀展示Frivole新品的模特兒，利用項鍊與手鍊多層次的混搭手法配戴，十分青春洋溢。

花卉，向來是梵克雅寶最受歡迎、也最經典的珠寶主題，Frivole與經典Alhambra珠寶系列相較起來，Alhambra是普普風花朵，入門款因為不鑲鑽，售價親民，而鑲鑽升級版的Frivole系列則是立體花朵，猶如在春風中搖曳的小花，十分唯美浪漫，且CP值高。

(中時)