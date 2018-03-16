老闆不好當 隋棠自爆曾躲到廁所偷哭

2018年03月16日 19:50 中時 洪秀瑛

隋棠和黃子佼笑聲不斷。（Yahoo TV《佼心食堂》提供）

隋棠開直播笑說是被逼的。（Yahoo TV《佼心食堂》提供）

隋棠對自創品牌親力親為。（Yahoo TV《佼心食堂》提供）

隋棠誇老公單純又幽默。（Yahoo TV《佼心食堂》提供）

隋棠忍不住紅了眼眶。（Yahoo TV《佼心食堂》提供）

隋棠推網路服裝品牌SUITANGTANG，自己全程參與，今（16日）穿著自家品牌洋裝上Yahoo TV《佼心食堂》，開口就說：「做生意真的好難啊！」

隋棠表示做了服裝品牌才知道，現實和理想的距離實在太大。「因為我有合夥人，他是電商界的才子，一開始我比較理想化，一定要用我喜歡的材質、不能對不起消費者，不想讓大家收到商品時覺得跟想像不一樣。而且我的衣服想要帶給女生自信，不是只有瘦的人才能穿。」

隋棠說：「我跟合夥人百般爭執，他覺得只要貴就賣不出去，換我說服他不能讓網友只買一次，所以我們要品質好、價格又不貴，所以CP值很高！」

隋棠活到現在唯一的一次直播也獻給品牌，「我是一個很容易講錯話的人，會太突然的表達出自己的觀點，但是用寫的話可以想，所以很少開直播。唯一的一次是被合夥人逼的，為了品牌上線。」

每一款服裝，隋棠都親自參與：「從頭到尾，從主題、發想、開會決定款式、布料選擇也會自己飛杭州，把自己埋在布市，因為要自己摸到，才知道是不是我要的感覺。我在網路上也會回網友的問題，新品開賣前我還回到半夜3點。」

事必躬親卻也造成自己和員工的心理負擔，隋棠表示自己為了品牌，經常落淚：「是因為我對大家的內疚感而哭，例如時間，因為我總在最後一刻覺得還要再改，有時都講不太出口，因為看到他們的臉都垮下來，雖然他們沒有說出口，但我覺得他們應該是想『天哪可以不要每次都在最後一刻來改嗎？』。」

但是不講出來又覺得對不起自己，「講了又覺得自己給別人造成麻煩，自己就會跑到廁所哭，現在講都覺得鼻酸，因為同樣的事昨天才發生」說著說著，在直播現場就紅了眼眶。

升格老闆之後，隋棠表示生活中最大的改變就是跟小孩的相處時間。「所以真的要做取捨，能陪伴他們的時間我一定會陪，忙完小孩都很晚了，躺在床上才能開始想公司的事，在家工作的人沒有一個時間限制，沒有下班的」。

結婚至今與老公Tony感情越來越好，隋棠說：「我自己從這段關係學到最多就是不要吝嗇讚美對方，就算我做得不好，他也可以稱讚我的努力，他都會去找可以稱讚我的地方。我們華人比較不會說出口，但我先生都會看我的優點。」

隋棠和Tony溝通時，一半用中文、一半用英文，「他現在中文滿OK的，我們都想講對方的語言，所以溝通時中、英文一半一半，但他還聽不懂台語，我一講他就可能覺得我在罵他。吵架最多一個晚上，通常都是他先低頭，他脾氣非常好」。

網友線上提問隋棠為什麼決定要嫁給Tony，她說：「因為這個人會讓我嘴角上揚，他會一直讓我笑，他很幽默，又不是刻意耍寶，單純得很可愛。」

(中時)