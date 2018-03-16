藝術品拍賣價43.4億 他卻為養妓女住破爛房

左克蕾曼絲波西（飾演妓女） 中傑佛瑞洛許（飾演賈科梅蒂）。傳影提供

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影帝傑佛瑞洛許飾演傳奇藝術家 賈科梅蒂。（傳影提供）

奧斯卡影帝傑佛瑞洛許新作《寂寞大師》，聯手《以你的名字呼喚我》艾米漢默，詮釋當帶地表最狂藝術家賈科梅蒂過世前最荒謬卻不為人知的人生插曲，賈科梅蒂是史上最高拍賣價的藝術家，在世時作品即叫價超過百萬法郎，享譽歐美的他卻仍住在破爛房子裡，把錢都拿去養他的妓女情婦，不過現實中傑佛瑞洛許與賈科梅蒂完全相反，愛妻有加的他對於飾演這樣的角色表示：「賈科梅蒂不只這麼表面，我在演這個角色時能感受到他整個人對美的珍惜與熱情！」

立體派大師畢卡索年輕時的名作「拿著菸斗的男孩」2004年曾以約33.34億台幣創拍賣史上最高價藝術品，這項紀錄在6年後被賈科梅蒂打敗，賈科梅蒂雕刻作品「行走的人」以約33.37億台幣刷新拍賣會紀錄，幾年後又以約43.4億台幣的「指著某物的人」打敗自己。

賈科梅蒂生前與畢卡索就是亦敵亦友的關係，相傳畢卡索曾多次透過友人想請教他的意見，賈科梅蒂卻不耐回嗆「每次都在講幹話，只不過是想抄襲大師而已！」傑佛瑞洛許的精湛演技在戲中神還原「超越畢卡索的男人」的瘋癲與傲慢，將這位大師不流俗的真性情將完整呈現於觀眾面前！該片4月4日上映。

(中時)

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