王燦半空中演舞台劇 「小燦燦」意外成焦點

2018年03月16日 20:07 中時 洪秀瑛

王燦吊鋼絲。（民視提供）

唐美雲談王燦。（民視提供）

導演邱坤良（中）。（民視提供）

唐美雲歌仔戲團今年在「臺灣戲曲藝術節」首屆推出旗艦製作《月夜情愁》，故事中，福路派大老的獨生子顏一朗由王燦飾演，王燦在戲中為了愛情，有一段吊鋼絲的演出，16日特地跟小咪在臺灣戲曲學院演練彩排，導演邱坤良跟團長唐美雲也到場探班，替兩人打氣。

小咪跟王燦穿起鋼絲裝備，王燦笑說「把小咪老師變小，我變大了」，原來現在設備精進、保護措施變多，但也感謝這樣的設計讓「小燦燦」成為現場焦點，笑說這是為了演出必須要把綁緊，所以為了完成任務，就不管造型了，加上今天是穿舒服的衣服，到時候登台會穿戲服，所以會很自然。

小咪說這一次吊鋼絲跟以往拍電視劇不一樣，不是拉上去就落地，這一次要旋轉上去、落地之後還要跑，再飛上去，必須要靠腰去做平衡，十分耗費體力，過程令旁人緊張，但小咪直呼「真的很過癮」。

目前拍攝《實習醫師鬥格》的王燦，他說從醫師的角色轉換舞台劇非常過癮，這次跟余子嫣搭檔，算是很大挑戰。這次雖然不是第一次吊鋼絲，但看到劇本的時候，沒想到會是這麼大陣仗的演出，除了吊鋼絲，還要在半空中翻滾，舞台上更不能NG，讓他做了不少心理建設。

《月夜情愁》以戲班演繹臺灣故事，由邱坤良教授編導，國家文藝獎得主唐美雲與小咪主演，集結資深演員王金櫻、蔡振南，以及影星劉秀雯、王燦共襄盛舉，並邀舞台劇知名演員柯一正、羅北安、陳竹昇、郭耀仁、盧志杰、余子嫣等參與演出。

劇中再現已被人遺忘的連鎖劇演出型態與西皮、福路分類對抗的歷史時光，讓觀眾走進昔日職業戲班與業餘子弟團台上台下的生活環境與感情世界，3月29日起，將在台灣戲曲中心演出2週。這次的《月夜情愁》可以讓人完整看到歌仔戲的演變，用心的程度也看得出唐美雲歌仔戲團傳承歌仔戲文化的使命。

(中時)