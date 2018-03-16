寶格麗用珠寶說快樂的故事 狂歡跳舞竟能「解毒」

2018年03月16日 20:08 中時 陶福媛

寶格麗頂級珠寶總監Giampaolo Della Croce親自為來台為VIP講解珠寶，分享珠寶背後的故事。(BVLGARI提供)

義大利人很懂得生活品味，總能在平淡無聊的日子裡找到歡樂慶祝的理由，因此一年365天裡幾乎天天都有節慶，理直氣壯地盡情歡樂、享受人生。珠寶品牌寶格麗（BVLGARI）發表義大利人最愛的「FESTA」（嘉年華）系列珠寶，就以珠寶訴說歡樂的故事。

為了能與台灣VIP近距離接觸，寶格麗珠寶總監Giampaolo Della Croce親自來台為VIP導覽解說每個珠寶背後的故事。其中一款TARANTELLA蜘蛛網的鑽石項鍊，靈感取材自8月底義大利南部橄欖收成時的TARANTELLA舞，該舞蹈源自14世紀時的可怕傳染病，據說被一種叫做「Tarantula」的有毒狼蛛咬到後，會有抽搐中毒的症狀，受傷者唯有瘋狂地跳舞，直至全身大汗淋漓，才能排出體內毒素，這當然也就成為義大利人跳舞狂歡的好理由，並將這種「排毒」的舞蹈稱之為TARANTELLA舞。

寶格麗以傳統TARANTELLA舞為發想，將狼蛛的蜘蛛網設計成網狀的鑲鑽鍊飾，並以跳舞時手持的鈴鼓，創造Tamburelli彩寶項鍊，裝飾在彩寶的亮片會轉動，猶如鈴鼓的響鈴一般，充滿趣味。

(中時)