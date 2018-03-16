愛奇藝搶美劇市場！《紐約法情》律師對抗檢察官

2018年03月16日 20:08 中時 徐桐炘

美國ABC頻道2018春季新劇《紐約法情》的女主角布麗特妮羅伯森橫跨電視、電影雙棲，於2015電影《愛情沒有終點》獲提名美國青少年票選獎劇情類女演員，也曾與好萊塢巨星喬治克隆尼攜手出演《明日世界》，於2017年回歸小螢幕，在《正妹CEO》挑大樑演出，其演技獲電視影評家好評，而今年首發作品《紐約法情》她扮演一位公訴辯護人，在劇中與好友潔絲敏莎懷布朗共同對抗檢察官。

劇情描述六位年輕的新進辯護律師以及檢察官們來到美國最古老、最有名望、最重要的審判法庭紐約南區聯邦地區法院，這個地區法院更有「法庭之母」(Mother Court)的美譽。六位新血除了要面對不看好他們的長官之外還得處理一樁樁使他們針鋒相對的棘手案件，要在「法庭之母」創造自己的事業高峰更要從中證明自己的價值。

《紐約法情》在本月15日於愛奇藝台灣站全網獨播，於台灣時間每周四20:00更新，該劇由熱門美劇搖籃ShondaLand製作公司出品，ShondaLand曾打造出風靡一時的《實習醫生》、《醜聞風暴》以及《謀殺入門課》等系列作品，其最新原創影集《紐約法情》由《醜聞風暴》編劇保羅威廉戴維擔綱節目統籌，知名電視製作人珊達萊梅斯擔任執行製作。

(中時)