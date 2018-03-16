戴資穎32分鐘痛宰大堀彩 全英衛冕差兩步

戴資穎輕取大堀彩，挺進全英公開賽女單4強。(資料照片／badminton photo提供)

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中時電子報
／綜合報導
大堀彩無力招架戴資穎的凌厲攻勢。（路透資料照）

「世界球后」戴資穎16日在全英公開賽女單8強，對決日本美少女大堀彩，結果小戴的力量、速度、技術都展現壓倒性優勢，假動作更打得對手無力招架，只花32分鐘就以21比11、21比13勝出，挺進女單4強。

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戴資穎將生涯對戰大堀彩的全勝紀錄擴大至5連勝，再兩勝就能衛冕女單后冠，她將與大陸新星陳雨菲拚搶決賽門票，也是另一位生涯不曾輸過的對手，過去6次遭遇全都勝出，最近1次為今年1月馬來西亞大師賽8強。

21歲的大堀彩世界排名去年11月升到生涯最佳的13名，目前排在第14位，本次全英還淘汰韓國一姐成池鉉晉級8強。不過面對從前年底盤據球后迄今的戴資穎，功力仍有明顯落差。小戴一開局就拉出5比0攻勢，首局最多曾領先12分之多，只用14分鐘就拿下。

換邊後大堀彩努力振作，次局雙方曾以5比5僵持，不過兩人的能力差距，從小戴7比5領先後的那1分顯露無遺。當時大堀彩把小戴壓在後場後，打出一記過網切球，信心十足的她已經做出握拳動作，準備迎接這1分，未料小戴竟飛撲救回，反而是愣了一下的大堀彩回神不及，也撲下去卻慢了一步。

小戴在12比8領先後，以一波5比0強攻奠定勝局，大堀彩雖曾連追3分，但落後太多無力回天，本次全英公開賽只能止步8強。

(中時電子報)

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