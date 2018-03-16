製麵超過80年 「大呷麵本家故事館」今日慶開幕

「大呷麵本家故事館」內全木造的袖珍藝品展區，每件精緻的袖珍作品代表的都是麵本家的一頁篇章。（圖／曾麗芳）

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「大呷麵本家故事館」內全木造的袖珍藝品展區，每件精緻的袖珍作品代表的都是麵本家的一頁篇章。（圖／曾麗芳）
位於台中市大甲區重義二路的「大呷麵本家故事館」，今日開幕營運。（圖／曾麗芳）
「大呷麵本家故事館」1樓為開放區域，有袖珍藝品展區、多媒體與歷史呈現區、休憩與DIY區和販賣區。（圖／曾麗芳）

從1934年製麵至今超過80年的大甲麵本家食品，第三代傳人劉世欣2006年突破傳統經營模式，創立「大呷麵本家」品牌，將傳統麵條加上文化創意，掀起台灣麵條新變革，讓麵條不只是家中必備存糧，也成為台灣優質伴手禮，連續2年拿到「台中市十大伴手禮」的肯定。

為了將父親劉聰明一生的心血傳承下來，劉世欣不惜砸重金建置了品牌與歷史的「大呷麵本家故事館」，利用袖珍藝術品及多元化的素材，呈現50多年來、父親與麵粉搓揉的每一滴珍貴的果實，今日盛大開幕。

位於台中市大甲區重義二路的「大呷麵本家故事館」，外觀寬闊而沉穩，內容卻豐富且意境十足。其中，1樓為開放區域，有袖珍藝品展區、多媒體與歷史呈現區、休憩與DIY區和販賣區；2樓為外包裝區/物料區/成品區；3樓為生產設備/潔淨區，含製麵機/切麵機/內包裝區。

值得一提的是，故事館內全木造的袖珍藝品展區，門口的麥穗擺飾言簡意賅的表示歡迎，在本區，每件精緻的袖珍作品代表的都是麵本家的一頁篇章，這些小巧精緻的袖珍藝術品取材都仿自真實，以世界主流12比1縮小製作，連桌上的算盤都遵守這個原則；還有製麵機、鐵馬、古早麵粉袋、曬麵竹竿、秤重器具、長條板凳、木製麵箱等，讓參觀者彷彿走入時光隧道，回到台灣早期製麵各種場景。

這些袖珍作品前後耗時2年完成，而牆面上的「製麵八法」，可讓參觀者了解製麵的過程，以及麵本家對原料的堅持；DIY區則提供麵條包裝紙給民眾自由塗鴉，並體驗紙捲包裝束麵，後由專人密封包裝。

(工商)

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