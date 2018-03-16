女星吳速玲為席夢思站台 自招好眠全靠好床

2018年03月16日 20:58 中時 吳娮翎

時尚教主吳速玲、日本席夢思經營計畫室暨海外事業部大中華區總經理柯王仁、亞洲席夢思總裁 伊藤正文、席夢思台灣董事總經理曾佩琳、台灣睡眠醫學學會理事長徐崇堯。（席夢思提供）。

席夢思全亞洲最大旗艦店在高雄，空間佔地122坪。（席夢思提供）

現代消費者越來越注重居家生活品質，尤以每天最重要的睡眠最受矚目，21日是世界睡眠日，各家業者也爭相溝通睡眠概念，席夢思則在高雄打造全亞洲最大的旗艦館，空間佔地122坪，亞洲區總裁伊藤正文更為此特別來參與開幕，台灣席夢思董事總經理曾佩琳表示，南台灣有許多中小企業是全球產業鏈中「隱形的冠軍」，中南部消費力強，旗艦店型鎖定高消費群，因此選點，也特別挑高級住宅區、商業區，她說，「選點就是要選氣質好，適合席夢思的。」

高雄品牌概念館繼台北大直館之後，第二間睡眠體驗館，有別於大直館有獨立空間，高雄館設計了可變動空間設計的半開放式空間，讓空間使用更彈性。開幕更邀請來時尚教主吳速玲，她說，用了席夢思8年，記得看到廣告台詞寫躺在「雲端上的感覺」，她就被文案吸引，後來在新光三越A9試躺，她說，那時候只試了10分鐘，就情定8年，這次出席旗艦店，躺到一張床，超喜歡，一問要價80多萬，她笑說，頂級Black系列會列在她的夢幻清單，她的下一張床預算在20萬的款式，鎖定有支撐力的護脊系列。她也推薦了

歡慶高雄品牌概念館開幕，並響應321世界睡眠日，即日起至4月31日，到台北、高雄品牌概念館與全台店櫃試躺，即贈好禮，定價6800元的BeautyrestWonderPillow綺力枕買1送1，每人限購1次；購買任一床墊，致贈席夢思五感香氛禮盒。

(中時)