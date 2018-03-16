女歌手為拍MV跳五樓還掛彩 歌曲竟慘被禁播

黃若熙演的女學生全身傷痕累累。(杰思國際娛樂提供)

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黃若熙新歌由黃明志創作，MV也是他掌鏡。(杰思國際娛樂提供)

大馬歌手黃若熙新歌〈十種自殺的方法〉MV由黃明志執導，她在MV中勇敢詮釋割腕、跳樓、上吊與電擊等10種自殺方式，再加上黃明志直白的詞曲，讓MV還未推出，歌曲就先遭大馬禁播。敬業的她親自從五樓跳下，手臂不慎被窗邊鐵框割傷，當場掛彩濺血；還有割腕、上吊等演出，也讓她吃足苦頭，MV拍攝近18個小時，卻讓她感覺像度過36個小時。

MV其實在敘述憂鬱症與校園霸凌，探討現今社會現象，黃若熙說歌名雖提到自殺，但要表達的是正視憂鬱症與校園霸凌現象，主動關心身邊的人，防止遺憾發生。她6歲就出道演唱，坦言11歲時遭同學言語霸凌，但幸好媽媽一直陪伴著她，「看著多病的母親在鬼門關數度徘徊，讓我更加的要堅強，保護著母親，因為走過來，讓我對被霸凌者的心情能感同身受，因此如果身邊有人遭受霸凌，我一定會挺身而出的幫忙制止。」

黃若熙已非首次和黃明志合作，早在2012年時就拍過黃明志執導的電影，她誇黃：「師兄大我12歲，經常給我很多的人生建議，每次與他聊天，都會有些領悟，因此我信任他。」首次嘗試饒舌演唱的她更說，進錄音室前已練習超過200遍，常練到舌頭打結。28日黃若熙將在台北三創5樓的Clapper Studio將舉行《獲得》音樂分享會，黃明志也會出席和師妹黃若熙對唱演出。

(中時)

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