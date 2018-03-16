台中百貨2018第一波優惠開打 回饋率大突破20％

台中廣三SOGO全館感謝祭21日至4月11開打，滿千送百、8大銀行加碼優惠、聯名卡獨家再加碼等，回饋率直逼近22％。（廣三SOGO提供）

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台中廣三SOGO感謝祭22日排隊發燒商品，Kanebo COFFRET DOR光透裸肌粉餅UV 買1送1，限量100組下殺45折，卡友獨家價945元。（廣三SOGO提供）
台中中友百貨26周年慶，飛利浦專業髮廊級4倍負離子溫控吹風機(BHD177)，原價4500元，22折獨家價999元。（中友百貨提供）

台中年初第一波百貨優惠大檔即將展開，廣三SOGO全館感謝祭21日正式登場，大手筆祭出近22%優惠，全館滿3000元送300元商品禮券或Smart Card點數600點，首2日持廣三SOGO聯名卡及Smart Card消費再享加碼送禮券、卡友禮及累積紅利點數，8大銀行加碼滿3000送100之餘，再享禮券回饋，另外還有獨家祭出下殺18折起優惠商品及首5日排隊發光商品，期望全檔目標達13.5億元，預計業績可成長5%。

中友百貨則是22日至4月25日帶來26周年慶，首次投資了1.8億促銷預算，22日起18天內1樓化妝品滿2000元送200元電子購物券、全館滿3000送300，活動期間全館消費結帳出示中友APP會員行動條碼，當日單筆滿千即參加抽獎，首4日天天抽家族點數萬點、週週抽HUAWEI Mate10 Pro、壓軸抽家族點數10萬點及OSIM 白馬王子按摩椅，多重優惠最高回饋率高達23.88%。

(中時)

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