台中百貨2018第一波優惠開打 回饋率大突破20％

2018年03月16日 21:28 中時 石欣蒨

台中廣三SOGO感謝祭22日排隊發燒商品，Kanebo COFFRET DOR光透裸肌粉餅UV 買1送1，限量100組下殺45折，卡友獨家價945元。（廣三SOGO提供）

台中中友百貨26周年慶，飛利浦專業髮廊級4倍負離子溫控吹風機(BHD177)，原價4500元，22折獨家價999元。（中友百貨提供）

台中年初第一波百貨優惠大檔即將展開，廣三SOGO全館感謝祭21日正式登場，大手筆祭出近22%優惠，全館滿3000元送300元商品禮券或Smart Card點數600點，首2日持廣三SOGO聯名卡及Smart Card消費再享加碼送禮券、卡友禮及累積紅利點數，8大銀行加碼滿3000送100之餘，再享禮券回饋，另外還有獨家祭出下殺18折起優惠商品及首5日排隊發光商品，期望全檔目標達13.5億元，預計業績可成長5%。

中友百貨則是22日至4月25日帶來26周年慶，首次投資了1.8億促銷預算，22日起18天內1樓化妝品滿2000元送200元電子購物券、全館滿3000送300，活動期間全館消費結帳出示中友APP會員行動條碼，當日單筆滿千即參加抽獎，首4日天天抽家族點數萬點、週週抽HUAWEI Mate10 Pro、壓軸抽家族點數10萬點及OSIM 白馬王子按摩椅，多重優惠最高回饋率高達23.88%。

(中時)