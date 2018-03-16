竹北發現紅火蟻 公所成立專案小組分工

2018年03月16日 21:30 中時 莊旻靜

新竹縣竹北市在農曆春節過後，陸續有民眾通報，在隘口、東平、鹿場、斗崙等鄰近高鐵特區，發現紅火蟻丘的蹤影，竹北市公所15日召開紅火蟻防治會議，組專案小組分工處理，也請里長協助巡查，市公所將統計處量採購防治藥品，母錢台科大重劃區已先施藥處理。

竹北市長何淦銘呼籲民眾勿過度恐慌，若發現在住宅、公有設施發現紅火蟻丘，可里即通知市公所、當地里長前往採樣確認，將立即做應變處理。竹北市公所請教專家發現，除了在鄉下農地外，若於新興都會區的人行道、分隔島、私人住宅社區花園、陽台發現紅火蟻丘，可能是在開發過程中，紅火蟻隨土方境外遷入。

由於紅火蟻通報量暴增，公所專案小組分工協助，高鐵特區人口多，發現疑似紅火蟻丘，市公所也請縣府農業處、公所人員、在地里長協助。民眾若於私人住宅發現紅火蟻丘，也可至市公所農業課領取防治藥物，公所人員會說明、指導使用方式。

紅火蟻丘受到外力干擾，蟻后就會另覓新址分窩繁殖，竹北市公所呼籲，民眾若發現凸起的土丘，應立即通報市公所，由專業人員處理，若看到紅火蟻警告牌或封鎖線，也不要靠近，以免遭到叮咬。竹北市公所也將於4月中旬舉辦相關講習，有關紅火蟻相關消息，民眾也可至「國家紅火蟻防治中心」官網查看。

(中時)