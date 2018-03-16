霸氣挺台滑雪好手！Club Med砸4千萬助台灣選手國外受訓

2018年03月16日 21:31 中時 何書青

去年底才開幕日本Tomamu北海道滑雪度假村，有得天獨厚的粉雪雪質和超過145 公頃的雪場，多達29條、總長22公里的滑雪道。（Club Med提供）

中華民國滑雪滑草協會莊教練（右一），與鄒教練（左一），一前一後悉心指導培訓選手滑雪技巧。（Club Med提供）

Club Med台灣總經理Mr. Marc Letourneau（左二），宣布與中華民國滑雪滑草協會正式宣布合作為期4年的滑雪菁英培訓計畫。（Club Med提供）

台灣處亞熱帶地區，在發展滑雪運動的環境上十分受限，但卻絲毫不減台灣人對滑雪的熱忱，根據中華民國滑雪滑草協會表示，2017年國人出國滑雪約4萬人次，每年以10至15%成長。全球擁近20座滑雪度假村的度假連鎖品牌Club Med，看準台灣人滑雪熱潮正夯，今正式宣布與中華民國滑雪滑草協會攜手合作4年滑雪菁英培訓計畫，預計共斥資4千萬，期待透過此次計畫合作，不僅推廣滑雪運動，更增加台灣滑雪選手參加國際滑雪賽事機會，並設下取得冬季奧運參賽資格的終極目標。

2018年2月的Club Med滑雪菁英培訓計畫，由中華民國滑雪滑草協會帶領11名選手們前往日本Tomamu北海道和Sahoro北海道滑雪度假村，進行為期12天的密集訓練。首站滑雪訓練基地特別選在去年底才全新開幕的日本Tomamu北海道滑雪度假村，其得天獨厚的粉雪雪質和超過145 公頃的雪場，多達29條、總長22公里的滑雪道，是選手極佳的訓練環境，並一手包辦交通、住宿、餐食、雪具設備等，甚至提供訓練之餘的安排，讓教練和選手們只需專注於訓練課程上，不用擔憂任何行程規劃的問題。

Ski-in／out是Club Med滑雪度假村的一大特色，度假村座落於雪場內，省去搭乘接駁車的交通時間，大幅增加滑雪練習時間。而全天候美饌讓教練、選手們不必擔心任何餐食問題。中華民國滑雪滑草協會鄒教練表示：「Club Med所提供的全日自助式餐點，對於相當耗費體力的滑雪運動來說，讓滑雪選手們隨時補充體能，是相當重要的。」度假村內的多元設施，也可讓選手在滑雪訓練之餘，進行體能加強訓練，如有氧器材、泳池等設施；或享受桑拿、日式澡堂等休閒娛樂設施放鬆身心，充飽電後再努力邁向冬奧。

Club Med台灣總經理Mr. Marc Letourneau樂觀表示：「未來希望能夠帶領中華民國滑雪滑草協會選手前往Club Med歐美地區滑雪度假村，體驗不同地方的雪場，累積滑行公里數，持續增強實力，為獲取冬季奧運資格做足準備。」

Club Med滑雪度假村有著享譽國際優質雪場及專業分級滑雪課程，並設有初學者雪道及提供滑雪用品租借，因此主打無論是滑雪初學者或專業滑雪高手，都能盡情體驗滑雪假期，而該品牌以「精緻全包式假期」聞名，一價全包全日滑雪通行證、ESF專業教練團隊，每個雪場皆有多條滑雪道，遊客能無限次、自由選擇各種場地盡情滑雪，更包含全日餐飲和滑雪後的室內外豐富休閒活動，由於全包式的滑雪度假模式格外令人安心，因此也吸引許多嚮往滑雪、卻不知如何準備的遊客。

Club Med目前針對2018至2019年滑雪假期也推出超值優惠，即日起至7月31日前預訂可享食宿6折起早鳥優惠。欲了解更多訊息，可至Club Med官網www.clubmed.com.tw，或電洽0800-258-263。

(中時)