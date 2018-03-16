米其林餐廳「最佳戰友」─台灣JIA食器

JIA食器系列蒸寵蒸鍋組是米其林主廚最愛 (圖／JIA提供)

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「台北米其林指南」20家餐廳獲得餐飲界至高無上的榮耀。要獲得米其林肯定，除料理本身須具備一定水準外，更關乎整體用餐環境、人員服務、甚至是器皿的選擇搭配等，來自台灣設計的JIA Inc. 品家家品，自創立以來，獨到的設計內涵和質感，深受國際專業買家的喜愛和選用，十年來已於全球6個國家，被超過25間米其林餐廳指定選用，其中更包含7間米其林三星餐廳。

JIA Inc.指出，法國三星主廚Pierre Gagnaire最愛「有無相生」系列食器，平、淨、圓潤的極簡設計，來自東方的老子哲學，經設計巧思轉換成餐桌器皿，而榮獲全球多間米其林三星餐廳指定選用。

而以蒸食為主的「蒸鍋蒸籠組」則擄獲德國柏林Tim Raue主廚的心，富有北歐設計感的溫柔線條，材質卻選用富含東方意象的陶瓷、柳杉木、和赤陶，在當代簡約中又保有溫潤暖意而獲得米其林主廚青睞。

結合葫蘆線條與玻璃工藝的「JIA Inc.家當中式酒水組」則由香港洲際酒店指定選用，在物資不是很充裕的年代，中國北方農民將曬乾的葫蘆剖半，用來舀水、淘米、盛裝食物，吃飯的工具就是重要的家當，玲瓏的線條和精緻的作工，成為米其林餐桌上最饒富趣味的妝點，同樣獲得全球數間米其林餐廳選用。

(工商)

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