SBL》裕隆主場周超風光 首役就贏台啤回第1

裕隆洋將奈維斯16日攻下全隊最高19分。(中華籃協提供)

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中時電子報
裕隆主場周的球員介紹進場燈光秀相當炫麗。(中華籃協提供)

高掛在新莊體育館上方的4面冠軍旗幟，搭配炫麗球員介紹燈光效果、近2000名球迷熱情聲援，幫助新北裕隆在主場周首役，就以67比65險勝台啤，拿下本季第16勝(10敗)，戰績重新追平桃園璞園，並列聯盟第1！

身為本季最後1支舉辦主場周的球隊，裕隆這次可說用盡心思，除了拿出1台汽車與3台電動機車當作抽獎贈品，更在新莊體育館進場處設計相當多元的活動區域，就是想讓球迷可以充分享受裕隆主場周的熱情與氣氛。

「儘管我們是最後1個舉辦主場周隊伍，卻很感謝公司如此用心舉辦，」賽後接受裕隆男籃董事長陳莉蓮設宴慶功的裕隆執行教練魏永泰表示，「雖然本周面臨3連戰，觀眾也會一天比一天多，我卻毫不擔心我們球員的體能。」

魏永泰形容今晚這場比賽，就跟打冠軍賽一樣緊張，所以造成球員打得太謹慎，上半場才會出現那麼多失誤，「幸好我們及時回穩，替補球員也有貢獻，更重要的是，我們賽前設定不讓夏普投三分球，盡量放他切入的策略成功。」

奈維爾拿下19分、7籃板及3助攻，摘15分、12籃板的「男模」呂政儒說：「這周3連戰可說場場都很重要，我們會盡量達到教練團要求，很開心看到這麼多球迷進場，但希望可以更多人，請大家不要只在電視前面看球！」

台啤則以夏普23分、13籃板表現較佳，本土球員卻沒人得分上雙，台啤總教練周俊三說：「我們主要輸在3部分，首先是罰球，再來是快攻處理，最後是換人。我只能佩服男模這種球風如此成熟的球員，確實把球隊帶很好。」

(中時電子報)

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