春神來了賞花趣！烏來杜鵑綻放

新北市烏來杜鵑綻放。（葉書宏翻攝）

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新北市烏來杜鵑綻放。（葉書宏翻攝）
新北市烏來杜鵑綻放。（葉書宏翻攝）

三月正是杜鵑盛開時節，新北市許多道路、分隔島及公園已可見五顏六色的杜鵑爭妍鬥豔，其中被特有生物保育研究中心評估為「野外滅絕級植物」的台灣特有種烏來杜鵑，在新北市農業局努力復育推廣下，於石碇淡蘭古道及千島湖周邊道路、烏來環山路沿線近年都已穩定開花，歡迎民眾把握假期相約踏青賞花！

粉紅淡雅的烏來杜鵑因枝葉及花形小巧，不像其他品種杜鵑般碩大豔麗以致容易被忽略，但它們可是群有故事的花，原生在北勢溪鷺鷥潭一帶的岩石隙縫中，是台灣分布最狹隘、族群數量最少的一種杜鵑，可惜在民國73年翡翠水庫竣工將其原生地淹沒後，烏來杜鵑便消失於野外，目前僅存人工栽培植株，因而極待復育與推廣。

新北市政府自91年起開始進行烏來杜鵑復育計畫，從苗圃扦插繁殖到野地栽種，至今已於烏來、石碇區栽植2萬多株烏來杜鵑。在扦插技術成熟、繁殖數量穩定後，農業局正致力以種子復育烏來杜鵑實生苗，期望透過增加種內基因歧異度來提升野地存活率，自104年起與嘉義大學合作已成功培育實生苗1千餘株，將陸續尋找適合野地進行移植，今年並會嘗試輔導學校及社區參與採種培育，讓更多人能體會復育工作的意義及不易。

農業局表示，新北市幅員廣大、生態豐富，隨著季節變換有不同的花朵輪番綻放，而在春雨綿綿時盛開的烏來杜鵑，淡粉色的小花將為大地畫上一抹淡妝，風景美不勝收，呼籲民眾賞花之餘切勿任意破壞採摘，共同愛護這些得來不易的復育成果。

(中時)

中時電子報 旅遊頻道 簡怡欣ct.com-travel@infotimes.com.tw
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