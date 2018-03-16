管中閔遭爆赴陸「兼職」 陸校：只是來演講

2018年03月16日 22:37 旺報 簡立欣

台灣大學新校長管中閔當選將近兩個半月仍未獲教育部核准，16日更遭媒體爆料2005年起曾在大陸廈門大學等校兼職。不過據了解，其實管中閔只是去陸校演講，但陸校可能出於宣傳而將管中閔列為兼職，卻沒受聘也沒支薪。

台大校長遴選會1月5日選出中央研究院士管中閔為新校長，原預訂2月1日上任，卻因媒體及立委等爆料他擔任企業獨立董事、抄襲學生論文等而延宕；雖然台大遴委會已再度開會確認其當選「毫無疑義」，抄襲案也被證明是烏龍，但教育部至今仍未核定管中閔人事。

另管中閔2005年時任職於中央研究院，2009年才轉任台灣大學。網路媒體「新頭殼」16日爆料，管中閔從2005年起曾在廈門大學、西安交大、華中科技大學等校兼任教職；《自由時報》則報導，廈門大學王亞南經濟研究院證實管中閔確實有授課。

對此管中閔並未回應。台灣大學主任秘書林達德16日傍晚受訪表示，究竟管中閔是兼職、短期講學、還是單純去演講，仍在釐清中；「目前訊息還不夠完整，等資訊再明確一點，才能正式對外說明。」

中央研究院則回覆，按照規定，中研院人員兼職需符合「公務員服務法」、「中央研究院研究人員及研究技術人員兼職處理原則」、「中央研究院研究人員合聘及借調作業要點」等規定，並需報經院方同意，且人事室每年都會定期調查同仁兼職情形：「本院目前查無其任職本院期間申報赴大陸兼職之資料。」

不過與管中閔熟悉的台大教授轉達表示，「大家放心！管老師沒受聘沒拿錢，也沒指導過任何碩博士生，且從來沒有在學校學期中去上過任何課程，他只曾受邀在研討會講習班做二、三小時的演講。」

另《聯合報》直接致電廈門大學王亞南經濟研究院，對方表示管中閔「不上課，不取酬」，但會支持該校的學術活動。至於被列為「兼職」，是因為該學院只要教授來廈大開個講座、同學去聽，就會列入師資名單中。該校的兼職教授名單和客座教授名單中都沒有管中閔的名字。

(旺報)