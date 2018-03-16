GLAY攻蛋五月天相挺 先學「毋湯跳」

2018年03月16日 22:23 時報周刊 溫博鈞

日本搖滾天團GLAY為17日的演唱會提早抵台，接機粉絲展現熱情，令成員們深表感謝。

「日本搖滾天團」GLAY將於17日晚在台北小巨蛋舉辦演唱會，16日提前飛抵台灣為演唱會作準備，一出場就讓機場內3百名粉絲瘋狂尖叫，GLAY成員也輪流以中文跟大家問好，主唱TERU先說：「你好，我們是GLAY！」吉他手TAKURO也以中文：「謝謝大家！」感謝歌迷的支持。

為一睹偶像風采，歌迷早早等候在松山機場等候，並準備了各種橫幅、手牌等歡迎偶像到來，其中有位喜歡GLAY已久的鐵粉更穿著婚紗向偶像「求婚」，高舉「請跟我結婚」日文手牌，以及英文「娶我」，成功吸引GLAY的注意。GLAY說：「能再來台灣開唱，並站上小巨蛋，謝謝媒體和歌迷支持。」

GLAY成員們展現親民的一面，貼心舉動不斷吸引大批忠實歌迷跟隨，短短的路程走了5分鐘才走到車上。歌迷更把握近距離的機會要求簽名握手，一名幸運粉絲握到手後高喊「握到了！」身邊的粉絲們聽到竟也跟著莫名亢奮尖叫。看見大批歌迷接機，GLAY成員們不斷地表示感謝。也因小巨蛋曾有全場歌迷跳動導致建物周邊震動分貝數過高，為防重蹈覆轍，有記者貼心地教了他們台語「毋湯跳」。

即將登場的演唱會上，GLAY承諾將帶來最棒的演出回饋歌迷，與台北歌迷成軍30年的重要時刻，共創意義非凡的回憶。與GLAY從2001年的「GLAY EXPO」開始至今累積17年的友誼的五月天當然不會錯過這一夜，正忙著《人生無限公司》巡演的他們，排除萬難力挺好友，擔任演唱會嘉賓，天團加天團的威力勢必讓粉絲們深受感動。

(時報周刊)