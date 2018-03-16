森田剛娶宮澤理惠 GO Boy～戀愛Victory～

2018年03月16日 22:28 時報周刊 溫博鈞

偶像男團「V6」39歲成員森田剛與44歲的演員宮澤理惠16日透過事務所發表了結婚的消息。森田剛將婚訊透過歌迷俱樂部的郵寄資訊向會員們發表此消息，收到的會員先在twitter上公開而使話題火速蔓延。

兩人在聯名聲明中說：「今後將以家人的身分相互支持與刺激，一同豐富地度過重要的人生時刻。」去年底宮澤理惠一度傳出懷有身孕，本月2日她擔任日本電影金像奬頒奬典禮主持人，服裝的款式讓部分媒體以為她想掩蓋身材，但是她所屬的經紀公司正式否定了懷孕傳聞，有日媒自嘲「被耍了！」。

日荷混血的宮澤理惠小學六年級時拍攝廣告出道，1991年她18歳時推出由攝影大師篠山紀信掌鏡的全裸寫真集《Santa Fe》，不僅造成極大轟動，並創下銷售155萬本的驚人紀錄，至今該寫真集仍被視為傳說，也讓宮澤理惠的「女神」形象屹立不搖。

宮澤理惠和森田剛是在2016年8月一起演出舞台劇熟識進而交往，數度被周刊捕捉約會身影，交往了約1年半之後決定步上紅毯。V6團員岡田准一去年12月才剛與演員宮崎葵結婚，井之原快彦在2007年與瀬戸朝香結婚、長野博和白石美帆於2016年結婚，6名團員中有4名結婚，巧的是對象皆為演員。

(時報周刊)