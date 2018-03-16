SBL》林媽突然現身！「豪弟」領軍富邦摘勝

2018年03月16日 23:16 中時電子報 黃及人

林書緯搭著自己母親吳信信的肩膀認真聽她講話。(中華籃協提供)

「豪弟」林書緯過去2季分別由「林媽」吳信信、「林爸」林繼明坐鎮關注表現，本季卻遲遲看不到雙親場邊身影，直到16日賽前，吳信信突然現身新莊體育館，一看到林書緯，更用最熱情的擁抱激勵豪弟，讓他不積極點打都不行！

林書緯16日貢獻14分、3籃板及3助攻，「本土洋將」蔡文誠也拿20分、12籃板，富邦勇士83比71輕取台銀，拿下本季第13勝(14敗)，當在賽後問到林書緯，有了母親坐鎮場邊有無差別？他笑著說：「其實我沒改變很多。」

「不管媽媽有沒有來到現場看我打球，我一樣會在場上打好我的球，」林書緯賽後表示，「我今晚可能唯一的改變是，我打得比以往更積極一點，這並非代表我是個自私球員，我只是想要努力幫助球隊贏球而已。」

其實富邦總教練許晉哲一直在努力調整林書緯、張宗憲與蔡文誠等主力的搭配模式，就是擔心3人太過相互禮讓，只想彼此傳球而已，「所以我不斷提醒他們，不要太過禮讓，打出自己習慣的球風就好，書緯很快就聽懂了。」

目前富邦僅剩3場例行賽，排名仍有可能從第5往上升，蔡文誠強調，「當上周舉辦富邦主場周時，我就告訴自己，現在不拚要到何時，希望藉由我的拚勁，去感染到其他隊友的表現，且努力在場上帶領大家贏球。」

賈西亞替台銀貢獻20分、10籃板，郭少傑也拿15分，暫居第6的台銀，仍僅領先墊底的台啤0.5場勝差，隨時可能失去季後賽最後門票，台銀總教練韋陳明說：「起碼能讓這批年輕球員感受SBL強度，接下來我們不會放棄。」

(中時電子報)