狼師誘騙女學生性侵遭抗拒 舔吻胸部留下DNA逃不掉

2018年03月17日 00:03 中時電子報 吳家詮 、中國時報/ 曹明正 、中國時報/

高雄市某補習班的一名宋姓男老師，佯稱幫一位女學生介紹女學員，可以幫她解答功課方面諮詢，但是這名狼師卻將被害女學生灌醉後帶到飯店，強行脫衣舔吻胸部，事後雖未性侵得逞，但是吸吮女學生乳房留下的口水驗出DNA，卻成為宋男的犯行證物，被高雄地方法院依強制性交未遂罪，判處3年2個月徒刑，連帶民事判陪65萬元。

檢警指出，該受害女學生遭宋男帶到飯店欲性侵，遭到強力抵抗，趁隙要逃離開房間時，還被一度被阻擋，直到她答應保密此事，才順利脫身！女學生返家後，隨即向友人告知此事，並經友人勸說報案，全案才因此曝光。

但是女學生抵達現場時，發現並無所稱的優秀女學員出席，但是宋還是藉故留下被害女，兩人聊天飲酒至凌晨；宋男發現女學生已有醉意，認為有機可乘，竟以護送返家為由，偕同對方搭乘計程車離開，刻意要司機開往飯店。

判決書指出，2人進入房間後，宋男竟強行脫去女學生的上衣、胸罩，藉由身形、體力上優勢，將人壓在床上，對方則奮力以手推頭部抵抗，堅持不進行性交行為。宋男見狀起身進入浴室，女學生則是趁機穿上衣物想趕快離開，但還來不及穿上褲子，宋男卻脫光衣物將女學生推到床舖，強行親吻嘴巴。

但因女學生不斷掙扎，並大聲斥罵，宋男最後才作罷而未性侵得逞，而他擔心事情傳出去而在門口攔阻女學生，直到對方承諾不會說出去，才讓人離開。

法官認為，宋男基於強制性交犯意，對女學生強吻胸部及嘴巴，已侵害女學生貞操權，女學生事發後並有哭泣、憤怒、搥打物品等情緒不穩，且數次前往醫院精神醫學部就診。

(中時電子報)