《兩岸星期人物》實力＋顏值　中國電磁炮團隊的女博士張曉

2018年03月17日 08:11 中時電子報 何宜玲

張曉(中)剛進入馬偉明團隊工作時，就是從事特種電源的技術研究。(圖/網路)

電磁炮研究領域往往是男性擅場的地方，但是中國海軍最近介紹了一位在馬偉明團隊底下，居功厥偉的年輕女性張曉。她不但具備細心特質，還能在危險的工作環境，冷靜分析錯誤發生的原因，尋找調整的方向，成功研發出電磁炮所需要的連發型電源技術。讓中國在這個領域有了突破性的發展！

解放軍海軍在今年年初曝光了疑似電磁炮的裝置，讓大家又關注起這項技術的研究進度。中國海軍網最近介紹了電磁炮的主要研究團隊，也就是中國海軍艦船綜合電力技術國防科技重點實驗室的馬偉明團隊，其中一位核心成員張曉，她成功研製出世界上規模最大的連發型電源，為中國電磁發射技術打下堅固的基礎。

這個特種電源提供快速、連續釋放的功能，可望改變未來的海戰模式。更重要的是，在美國傳出將暫停研發電磁軌道炮的同時，中國反而在這個領域上頻傳佳績，日前第1次在船上試驗電磁炮就獲得成功，讓解放軍在美軍猶豫不前時，順利超車成功。

張曉的研究領域就是特種電源。(圖/網路)

張曉為中國電磁炮成功研製出全球最大的連發型電源，同時她也是馬偉明團隊的核心成員之一。(圖/網路)

電磁發射技術是目前全球軍事大國都很重視的尖端科技，美國也將它視為重要的核心技術。中國電磁炮技術的研發主要由馬偉明團隊主導，電磁炮是新的能量武器系統，其中的核心技術就是電源以及儲能裝置。但是這門技術是個新興學科，幾乎沒有前輩經驗可以參考，國外消息也遭到封鎖。

張曉在這個背景下，誤打誤撞卻又拚勁十足的投入研究。2001年，張曉考入國防科技大學，同年剛好是馬偉明教授當選為中國最年輕的工程院院士。2012年張曉畢業，又恰逢馬偉明團隊正在招聘新血，她毛遂自薦的投遞履歷，希望加入這個創新的團隊一起努力。

張曉是馬偉明團隊的核心成員之一。(圖/網路)

張曉說，當初面試時有人告訴她，馬院士的團隊工作強度很大，沒什麼休息時間，不適合女生參加。但是看似柔弱的張曉，心裡卻很篤定，她認為自己吃的了苦，因此就毅然決然地加入這個團隊。

張曉加入團隊的時候，剛好是一個新的重大項目開始運作，她擔任了該項目的副組長，在組長魯軍勇的帶領下，開始了特種電源技術的研究。這門技術是個新興學科，因此中國國內根本沒有任何經驗可以參考，國外也是嚴密封鎖相關消息。所以這個研究領域幾乎是從零開始，在過程中，她找遍了國內廠商卻四處碰壁，沒有人願意接下這個工作。因為工廠沒有做過這麼大功率的試驗，技術人員也不敢輕易嘗試，最後才在張曉的勸說下，讓一家大型企業願意自籌經費來搭建試驗台。

張曉的嘗試是中國首次做這麼大能級的電源模組，風險極大，而且實驗也充滿危險性。在一次實驗現場，張曉隔著玻璃窗進行滿能級試驗，放電瞬間，龐大的能量把設備上的零件都炸飛，甚至把裝置擋板都炸得四散。當時，張曉也是被嚇得一身冷汗，但是她立刻冷靜下來，中止試驗，對事故原因進行分析、討論，並提出了相應的改變措施。

一個星期後，在張曉重新組織下再度進行試驗，並終獲成功。這個結果顛覆了擁有多年經驗的廠家認知，同時也讓中國一舉在這個技術領域上領先美國，獲得重大突破。

(中時電子報)