陳禹勳驚險守成 桃猿熱身賽2連勝獅

2018年03月17日 00:31 中時電子報 蔡銘仁

衛冕軍Lamigo桃猿截至今天前，於中華職棒官辦熱身賽戰績2勝1敗，猿隊今(16日)移師台北市天母棒球場與統一獅交手，雖得分效率不算太好，全隊打10安得4分，不過投手戰力略勝獅隊一籌，最後9上「守護神」陳禹勳驚險守勝，4比3險勝獅隊，取得熱身賽第3勝。

猿隊前役遭富邦悍將0比4完封，吞熱身賽首敗；此役熱身賽戰場北移，獅猿兩隊改到天母球場交手。猿隊推出王溢正先發，對上獅隊洋投羅里奇；兩人前3局展現壓制力，未讓對方有機可趁，比賽到4下，由猿隊率先掌握住契機，發動攻勢。

猿隊4下首名打者楊岱均擊出三壘滾地球，但陳鏞基此時發生暴傳失誤，無法讓楊岱均出局，還讓他跑上二壘。羅里奇接著雖解決下一棒的廖健富，不過林承飛、詹智堯連2支安打，打回猿隊第1分；隨後林立打出右外野三壘打，一棒清空壘包。

更糟的是，林立跑到三壘時，獅隊游擊手黃恩賜還出現接球失誤；林立見機不可失，一口氣再衝回本壘，攻進猿隊單局第4分。獅隊被王溢正壓制，直到5上才靠著1出局後，劉芙豪跟高國慶的連續2支安打，破蛋得到1分。

羅里奇投完4局退場，獅隊啟動牛棚投手，未再讓猿隊得分。猿隊換下王溢正後，也只有第三任中繼林柏佑8上失掉2分。最後9上，陳禹勳1出局後小遇亂流，陷一二壘有人危機，不過他臨危不亂，仍順利完成任務守成。

猿隊總教練洪一中認為，此役王溢正球質跟球速只算普通，表現馬馬虎虎。至於攻擊端，出現10安只換得4分，洪總認為，因為是熱身賽，棒次安排還在調整，整體連貫性不算太好，不過也是放手讓球員去調整。

(中時電子報)