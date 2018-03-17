如何讓女孩更「性福」？ 澳專家：男生需把握5個重點

不少情侶在長時間交往下，「性福」指數不斷下滑。（達志影像/Shutterstock）

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中時電子報

據英國每日郵報（Daily Mail）報導，男女朋友或夫妻交往時間長了以後，性生活往往淪為「例行公事」或甚至根本不存在，但人們是有情感與生理需求的，如何找回雙方的激情，重回當初熱情如火的初戀時刻，澳洲美女情感專家莎曼莎（Samantha Jayne）建議男性朋友，把握5個重點，主動誘導女孩，讓你們的性生活重回正常。

五大重點如下：

一、消除或減輕她的壓力：

無論是情侶或是夫妻，莎曼莎認為，當前不少女性往往受到工作或家庭事務的壓力，多半已無多餘的精力，去經營所謂的浪漫和性福。她建議，作為男友或老公角色的男方，應該適度地替伴侶減輕各方面壓力，如下班接小孩、洗碗、煮飯等事情，讓女孩能喘口氣，你們的激情才有可能重新點燃。

二、保持「連結」去誘導她：

人是感官的動物，在互動的過程中，雙眼保持注目在她身上，讓女孩知道，只有你才能讀懂她的訊息和感覺，重新找回雙方對彼此的連結度。

三、給予她驚喜：

莎曼莎認為，不再浪漫的兩人，對於「性福」與否往往也不太在意。她建議男生，可以利用一場燭光晚餐、一次精油按摩、一束鮮花、一盒巧克力或是簡單的一個吻，根據過往交往的經驗去判斷，給予女孩一個驚喜，也讓女孩「重溫舊夢」。

四、給她空間並適度挑逗她：

給她一定的空間或距離，讓女方自動回來找妳，在此期間，你也能透過簡訊等方式，適度地以「隔靴搔癢」方式，去挑逗她、但卻又不輕易答應，輕輕地點燃女孩心中的感覺。

五、讓她感到自己是「特別的」：

生活中給予她鼓勵，並讓女方感到自己在你心中是「特別的」；重新找回兩人戀愛時的感覺，並重新體驗當初美好的激情。

(中時電子報)

文章來源：Revealed: The top FIVE things men should do that will guarantee sex from their wives or girlfriends

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