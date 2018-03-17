「這世代」最多完美主義者 也易引發憂鬱症

Y世代被研究出來較容易有憂鬱症傾向。(圖/shutterstock)

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中時電子報
／綜合報導

世代傳承，人才輩出，但就有研究指出，Y世代的年輕人(1981年後出生)比較容易擁有追求完美的特性，焦慮與憂鬱情緒表現比上個世代高，主要是因為網路使用普遍、易於接收多元資料的環境進而影響到年輕人的價值判斷。

根據《ETtoday健康雲》報導，董事基金會在日前發布了一項由巴斯大學和約克聖約翰大學的研究者進行，分析了4萬1千641名來自美國、加拿大和英國的大學生資料，以「多維完美主義量表」包含三種型態的完美主義-自我面向、社會面相、其他面向進行評估，測量跨世代1989年至2016年間對完美主義的傾向。

這個世代處於網路盛行世代。(圖/shutterstock)

研究結果顯示，在三種完美主義型態的得分中，較年輕的大學生皆比前幾世代的學生高，平均上升幅度為自我面向10%、社會面向32%、其他面向16%。而到2008年，百分之80以上的高中畢業生希望能獲得大學學位。這些結果顯示，近代大學生對自己和他人的期望較高，可能是導致近年來年輕人罹患精神疾病人數攀高的原因之一。

董氏基金會心理衛生中心主任葉雅馨表示，Y世代年輕人常會認為一定要達到高標準，例如沒有念到特定大學、特定職業就會覺得自己不夠好，另外又處於網路盛行世代，可能在社群網路互動常見多元的資訊，缺乏實際人際互動，容易誤以為標準如虛擬世界所見，而生活中又被隨處可見的品牌廣告行銷影響，使得他們認為擁有那些才是好的，進而變成為滿足物質慾望而追求更高的收入，無形中給自己增加過大壓力。

(中時電子報)

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