微創經皮固定術 治療高齡腰椎滑脫

2018年03月17日 00:23 中時 葉書宏

84歲廖爺爺身體硬朗，過著含飴弄孫的幸福日子。爺爺每天早上到河濱公園健走，運動之餘不忘撿拾寶特瓶等回收物，送到附近環保站。某天健走撿拾回收物時，發現兩腳無力，腳和腰又痛又麻，坐下休息片刻舒緩許多，接連好幾天都是這樣的狀況，到台北慈濟醫院檢查。

透過X光片，神經外科醫師黃國烽發現廖爺爺的腰椎滑脫，以「微創經皮固定術」為爺爺治療後，手術隔天就可下床活動，三天後出院，如今爺爺重拾硬朗腳力，繼續當個快樂環保尖兵。

黃國烽表示，腰椎滑脫就是所謂的「脊椎滑脫症」，是指脊椎的椎體移位，造成馬尾神經壓迫或神經根拉扯，而產生腰痛或坐骨神經痛的症狀。有些腰椎滑脫症狀輕微的病人，施以保守治療就可以得到改善。保守治療包括：

1.藥物：例如止痛藥、非類固醇類止痛消炎藥、肌肉鬆弛劑等。

2.背架：輕度滑脫或症狀輕微患者，建議用軟式背架；重度滑脫或症狀嚴重患者，則建議使用訂製的硬式背架。

3.復健：重點在於緩解症狀及強化腹背肌肉，以減輕腰椎的負擔。詳細的復健治療計畫應諮詢專業復健科醫師。

「若保守治療後仍未改善，甚至症狀越來越惡化，就該評估是否接受手術治療。」黃國烽醫師提到，一般而言手術治療目的有三：一是改善脊椎不穩定，二是解除脊椎神經所受到的壓迫，三是矯正椎間滑脫。

傳統手術，必須將脊椎周邊的軟組織及肌肉都剝離，傷口約10至15公分大小，出血量約500到1,000毫升；若需切除椎板時，常會連帶椎板上重要的椎間韌帶與其周邊的肌肉組織一併切除，反而造成椎體嚴重不穩定，讓腰椎再度滑脫的風險增高。

黃國烽表示，較先進的腰椎微創椎間融合的技術，如「微創經皮腰椎鈦釘內固定」，採用Ｘ光術中導引技術微創，只需幾道1.5到2.5公分的傷口，就可將鈦釘準確植入正確位置，對肌肉組織的傷害較少，失血量少於50毫升，且手術時間縮短，可以有更好的預後，對各種年齡的病患實為一大福音，即使是高齡的病患也可受惠。另外「經椎孔椎間融合術」，是使用顯微鏡輔助，可以直接完成腰椎間融合，且安全有效，幾乎不會傷害到脊椎神經，改良後傷口可以更小。

黃國烽為廖爺爺施行的是「微創經皮固定術」，這種結合「微創經皮腰椎鈦釘內固定」加上「經椎孔椎間融合術」的手術方法，恢復良好、傷口極小、位置較為準確，是手術範圍小、破壞力較輕微的治療方法。黃國烽醫師提醒，發生腰椎疼痛或腳麻痛無力的狀況時，盡早請專業醫師診治，別讓疼痛跟隨，影響生活品質及活動力。

(中時)