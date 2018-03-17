能仁青年為深坑溪口小學生推車導覽

150位畢業生騎單車會師新店碧潭吊橋，爬坡訪問新店能仁家商，三校交流共同攀登獅頭山。（葉書宏翻攝）

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150位畢業生騎單車會師新店碧潭吊橋，爬坡訪問新店能仁家商，三校交流共同攀登獅頭山。（葉書宏翻攝）

新北市文山區深坑國小位在景美溪上游，學童卻對新店碧潭和獅頭山非常陌生。臺北市文山區溪口國小位在景美溪和新店溪兩溪的會流處，學校以「山海溪口」為學校特色課程發展。

分別在雙北文山區的兩所國小總計150位畢業生騎單車會師新店碧潭吊橋，爬坡訪問新店能仁家商，三校交流共同攀登獅頭山，從山頂遠眺新店溪、景美溪和淡水河三條溪，看見山、海和溪口交會的位置場景，體現「整個臺北就是我的大教室」的學習概念。

能仁家商安排籃球明星化身運動親善大使，到碧潭吊橋迎接騎單車到訪的小學生，協助推單車爬坡到達校園，接著派觀光親善大使導覽校園和登上獅頭山，並由表藝親善大使和美儀親善大使演出精彩節目。

能仁家商校長林佳生說：「能仁大力推動戶外教育，每位學生都是獅頭山下的飛揚青年，同學展現各職業類科的學習專長，包含運動、觀光、美儀、美食、表藝、設計、行銷等七大親善大使，尤其熱情接待騎車來訪小學畢業生。」

溪口國小校長劉碧賢說：「溪口國小學生在畢業前，能騎單車悠遊景美溪和新店溪，登上獅頭山頂親身體驗『山海溪口』的真實場景，遠眺淡水河流域周邊山海景觀，應是每位畢生難忘的畢業獻禮。」

深坑國小校長郭雄軍說，「深坑國小雖是新北文山區學校，但孩很難有機會悠遊新店溪碧潭沿岸自行車道與人文自然景觀，尤其初步認識能仁家商類科各項職業探索，體驗其中樂趣，真是收穫滿滿。」

(中時)

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