民進黨電力政策 游梓翔批：新的扔掉 舊的重啓 污染的給你

封存後的核四廠未用燃料棒終於有去處，台電已決標委由美國原廠運回暫存，爭取時間找新買家。(圖：台電提供)

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中時電子報
/綜合報導

台電規劃核四廠內的1744束核燃料，將分三年運回美國，若屆時具再利用的可能，游梓翔將尋找國外買家，創造資產最大價值。但此舉代表核四確定無法運轉。世新大學傳播學院院長在臉書以「新的扔掉、舊的重啓、污染的給你」貼文，痛批民進黨電力政策是什麼？

游梓翔先指出，十天內，三條與電力政策有關的新聞：

3月6日，原子能委員會審查通過核二廠二號機再運轉申請，在停機兩年後，核二廠二號機確定重啟。台電表示：核二重啟光是今年就能省下100億的油氣發電成本，「減輕電費調漲壓力」。

3月14日，位於新北瑞芳的深澳電廠通過環評，這個11年前除役的燃煤發電廠，準備重現江湖。在台中空汙造成的「聞媒色變」氣氛未除的情況下，執政黨又送給北北基宜民眾一個大禮。台電說，深澳電廠有助能源多元化，降低「大量倚賴天然氣」的風險。

3月16日，台電指出，核四廠內的1744束核燃料，將分三年運回美國，這代表經過數十年反反覆覆、分分合合，以及數千億浪費的核四，確定掰掰。

游梓翔表示，電力或許是個專業問題，需要仰賴專家，但電力政策卻沒那麼「深奧」。

最後，游梓翔指出，執政黨的電力政策是什麼？不就是——新的扔掉、舊的重啓、污染的給你。

(中時電子報)

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