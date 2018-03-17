黃騰浩進校園撩妹 制服妹害羞臉紅

2018年03月17日 01:46 中時 洪秀瑛

和學生合照。（歐銻銻娛樂提供）

與學生擁抱。（歐銻銻娛樂提供）

黃騰浩與台下學生互動。（歐銻銻娛樂提供）

黃騰浩與學生玩演技大考驗。（歐銻銻娛樂提供）

歐銻銻娛樂自製劇《1006的房客》主要演員黃騰浩、謝沛恩

、許光漢日前參加莊敬高職校園試映會，一出場立刻引起全場歡呼尖叫，三位演員也回以熱情擁抱，讓台下同學們搶著上台互動，全場氣氛炒熱到最高點。

黃騰浩、謝沛恩、許光漢事前還擔心題材懸疑燒腦的《1006的房客》，對學生來說比較沒共鳴，但是一到現場看到同學們觀看片花時的熱烈反應，疑慮馬上解除。

由於當天與會的是表演藝術科的同學，特別設計了演技大考驗的互動橋段，沒想到三位演員不但不演自己劇中角色，謝沛恩與黃騰浩還交換性別演出，當黃騰浩一開口模仿女生聲音演出

，立刻逗得全場大笑。

謝沛恩對同學們的熱情舉動沒嚇到，反而開心地跟著蹦蹦跳跳

，「來校園宣傳超好玩」，黃騰浩也使出撩妹計讓女同學們臉紅尖叫。參與互動的表藝科同學的表演慾相當旺盛，不但即興脫稿演出，還大方向演員索取擁抱。對於害羞沒提出擁抱要求的同學，許光漢貼心詢問：「那你要抱嗎？」讓台下的同學大喊羨慕。

《1006的房客》於台視、愛奇藝台灣站播出，東森綜合台本週六(3/17)晚間8點播出，一次播出兩集。

(中時)