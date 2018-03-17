張庭瑚《翻牆》衝浪濺血 多處擦傷破皮

2018年03月17日 01:46 中時 洪秀瑛

張庭瑚衝浪。（ TVBS提供）

張庭瑚衝浪。（ TVBS提供）

吳念軒騎重機把妹。（ TVBS提供）

吳念軒劇中騎重機耍帥。（ TVBS提供）

張庭瑚和吳念軒在17日晚(周六)播出的TVBS歡樂台《翻牆的記憶》將進行一場「鮮肉大PK」。張庭瑚為戲半裸，展現健身後的結實肌肉，吳念軒使出重機把妹橋段，各自耍MAN。

張庭瑚劇中展現帥氣的衝浪橋段，這對原本就會衝浪的他如魚得水，不過當天天氣狀況不好，增加不少拍攝難度，也讓衝浪技術不錯的張庭瑚身上掛彩，「當天浪況不是很好，練習的時候就被大風吹到撞上礁石，膝蓋瘀青，腳也多處擦傷破皮。」

導演何潤東是健身狂，對演員的身材十分要求，這場衝浪戲，張庭瑚裸上半身，秀出不錯的肌肉線條，他自豪說：「拍戲前就被導演逼，所以會利用空檔去健身，現在看到我的身材狀態應該是最好的！」

導演也沒放過吳念軒，特別安排一段騎重機英雄救美的橋段。為了帥氣登場，吳念軒特地去考重機駕照。至於騎車技術如何

？姚亦晴說：「他騎重機技術蠻好的，但我覺得可以再貼心一點，因為他加速都沒先講，害我差點失去重心。」沒想到吳念軒秒回：「因為我想要妳抓緊我啊。」撩妹霸氣十足！

小麥膚色的吳念軒和白皙的姚亦晴在劇中是標準「黑白配」，造成燈光師作業困難，吳念軒笑說：「光打下去，她就變透明人了。」為此他還四處打聽美白技巧。

(中時)