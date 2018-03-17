世界足球先生魔咒 C羅今年能破？

2018年03月17日 01:21 中時電子報 李弘斌 ／綜合報導 ／綜合報導

自從國際足總（FIFA）於1991年頒發年度獎項「世界足球先生」以來，以應屆得獎者之姿角逐世界盃的球星，卻有拿不到冠軍的「魔咒」。今年俄羅斯世足賽將由C.羅納多（Cristiano Ronaldo）連兩屆挑戰這個魔咒，他已在2016年帶領葡萄牙稱霸歐洲國家盃，贏得隊史首座大賽冠軍，籤運也不錯，或許真有機會一搏。

第一位頂著世足先生光環挑戰世界盃的男人，是1993年世足先生、義大利「神奇馬尾辮」巴吉歐（Roberto Baggio）。在1994美國世足賽，巴吉歐表現不佳，義大利勉強晉級，直到16強對奈及利亞0比1落後到終場前，他才開始發威。

第88分鐘，巴吉歐一腳精準推射打入球門左下死角，終於讓在麻州福克斯堡烈日下苦撐的藍衫軍看到希望，接著他又於延長賽罰進致勝球。從16強到準決賽，巴吉歐3戰射入5球，隻手將帶領義大利再勝西班牙、保加利亞，殺入決賽。

義大利傳奇球星巴吉歐（中）在1994美國世界盃決賽留下遺憾。（美聯社資料照）

然而，在加州帕薩迪納玫瑰碗球場的世足決賽，「森巴軍團」巴西沒有讓巴吉歐越雷池一步，帶傷上陣的馬尾辮在超過攝氏40度的高溫下，踢滿含延長賽的120分鐘，最後在PK戰一腳踢飛，就此開啟了「世界足球先生魔咒」。

1998法國世足賽，巴西「外星人」羅納度（Ronaldo）紅透半邊天，決賽對地主法國前夕卻罹患怪病嚴重抽筋。巴西最後以0比3敗給地主法國，還被香港賭片以「咪咪困蛟龍」奚落，影射羅納度是中了法國的美人計。

羅納度在2002韓日世界盃決賽踢開德國大門，穿上金靴也帶領巴西奪冠。（美聯社資料照）

葡萄牙球星菲戈（Luis Figo）算是被魔咒打擊最慘的世足先生，2002韓日世足賽還爆冷輸給地主南韓，連16強門票都沒拿到。倒是開刀缺陣一整年的羅納度，傷癒復出又沒有世足先生的「緊箍咒」，不但以8球穿上金靴，也帶領巴西奪得空前的第5座世界盃冠軍。

在韓日竄紅的羅納迪紐（Ronaldinho），於2004、05年連莊世足先生，結果他在2006德國世足賽表現平平，巴西8強出局衛冕夢碎。2010年，首次加冕世足先生的梅西（Lionel Messi）帶領阿根廷出征南非，最後在8強遭德國痛宰。

梅西與阿根廷在2010南非世足賽8強止步。(美聯社資料照)

2010至2015年，世界足球先生與歐洲金球獎合併為「FIFA金球獎」，C羅頂著這個獎項前進2014巴西世足賽，卻不幸步上前輩菲哥的後塵。葡萄牙在「死亡之組」被德國、美國擠到小組第3，預賽踢完就打道回府。

「FIFA金球獎」前年起又改制為「FIFA最佳男子球員獎」，C羅比菲戈幸運的是，他連續兩年贏得此獎，今年有第二次機會挑戰魔咒。而與4年前不同的是，C羅不僅與皇家馬德里成功連霸歐洲冠軍聯賽，2016年更帶領葡萄牙在歐洲國家盃贏得隊史首座國際大賽冠軍，證明他有能力幫助自己的國家登上顛峰。

葡萄牙在俄羅斯世足賽雖與西班牙分到B組，但摩洛哥、伊朗的威脅都不大，加上A組沒有超級強隊，即使以分組第2出線，挺進8強的機會還是很高。加上C羅已走出2017下半年的低潮，本季在各項賽事又達到34場進33球的鬼神效率，只要33歲的他可以把這樣的狀態帶到俄羅斯，葡萄牙將大有可為。

(中時電子報)