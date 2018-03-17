獨／ 香蕉哥哥爆婚訊 319沖繩迎娶草莓姊姊

香蕉哥哥要娶草莓姊姊了。（蘇蔓攝）

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小倆口挑喜餅。（蘇蔓攝）
兩人都喜歡吃手工餅乾和甜食。（蘇蔓攝）
香蕉哥哥誇「老婆」草莓姊姊是個很好的女孩。（蘇蔓攝）
兩人公開戀情，也公開婚訊，幸福藏不住。（蘇蔓攝）
香蕉哥哥和草莓姊姊一起主持節目多年。（東森幼幼台提供）
兩人是兒童界偶像，香蕉哥哥對工作認真投入的態度，讓草莓很欣賞。（東森幼幼台提供）
兩人還沒登記，草莓姊姊也還沒懷孕喔。（蘇蔓攝）

東森幼幼台超人氣的香蕉哥哥（本名林掄元）和草莓姊姊（本名簡皎竹）要結婚了。相差11歲的兩人秘密低調交往3年多，直到婚前才公開喜訊，成為YOYO家族第1對哥哥姊姊「聯姻」的夫妻檔，小兩口16日宣布3月19日將在沖繩舉辦婚禮並拍婚紗，此行帶了50多位親友參加，分享他們的喜悅，大婚在即，2人心情既期待又緊張。

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43歲的香蕉哥哥退伍後第一份工作即進入幼幼台，他擅長畫畫、說故事、主持及唱跳，出道17年來，曾以《YOYO小狀元》獲金鐘兒少節目主持人獎，近年出書也設計親子裝多元發展；32歲的草莓姊姊是北藝大音樂系碩士，在幼幼台也有12年主持經驗，3年前以《寶島eye嬉遊》入圍金鐘兒少節目主持人獎，有「兒童界陳妍希」之稱。

香蕉哥哥說，當初和草莓一起編寫歌曲，她作曲，他填詞，合作無間而種下愛苗，他金牛座容易一成不變的性格，也因為水瓶座的草莓常帶給他許多驚喜，生活變得多采多姿，11歲的年齡差完全零代溝，他個性有時像小孩，她反而比他成熟，性格很互補。交往後，兩人低調到從沒在大街上手牽手，只有出國度假才放閃，「因為不想帶給工作人員困擾」。

香蕉求婚前，心情七上八下，還上網打關鍵字找「求婚時要說什麼」、「見準岳父母要帶什麼禮物」，「真的比參加金鐘獎還緊張」。 至今回想求婚過程，草莓被嚇得想不起來香蕉到底說了什麼，她當天穿得很輕便在客廳看電視，拔掉隱形眼鏡後的瞬間，他突然拿出鑽戒求婚，當場把她嚇傻，腦袋一片空白，只問他「你連花都沒送」。

為何選在草莓視力一片模糊的情境下求婚？香蕉說：「她看不清楚，我比較不緊張。」他說當初去挑鑽戒，不知道她手指戒圍，因為她平時沒有戴戒指的習慣，求婚時一戴上果然太大，幸好還能送回去修改。

小兩口籌備婚禮過程分工合作沒吵過架，草莓從挑定「AUNT STELLA 詩特莉手工餅乾」當喜餅、喜帖設計等，親力親為，2人半年前還先到沖繩評比挑選教堂和飯店，19日將舉行的婚禮教堂，其實半年前還只是空地而已，如今順利進行所有計畫，全新的教堂也意味著小倆口將步上全新的婚姻生活，會努力拚自己的YOYO家族？香蕉說，「我們已經有很多小朋友在身邊了，先服務他們，如果自己有也不錯，順其自然」。

(中時)

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