萬海慈善捐1,200萬 以愛嘉惠38社福團體

萬海慈善基金會讓愛閃耀捐贈儀式。圖：萬海提供

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萬海航運慈善基金會【讓愛閃耀 公益提案補助專案】去年第二年推動，執行經費由2016年的1,000萬元加碼至1,200萬元，邀請10餘位社福領域專家學者及實務工作者組成評審委員會，自去年7月收案，9~12月進行書面審核、實地訪視複審及決審會議，從將近250個申請單位評定最終補助38個社福團體，昨於台大醫院國際會議中心舉辦捐贈儀式，透過愛心板的傳遞，象徵將各界善心捐助挹注在各個在地服務。

萬海慈善【讓愛閃耀】此次補助的38個社福單位，服務內容包含：老人福利類的老人共餐、老殘安居等；低收入戶福利類的愛滋病患者生活重建、街友送餐、食物銀行等；身障者福利類的照護中高齡智障者及肌肉萎縮症患者、發展遲緩兒劇團等；兒少福利類的偏鄉部落兒少課輔培力、少女展翅自立培力、腦瘤兒童關懷等；婦女福利類的女街友健康檢查；其他藥癮上癮者協助等。

莊斐斐執行長表示，14年來基金會因應社會需求議題，每年發起勸募活動。近年於支持國內社福單位的服務推展時，發現在地服務的中、小型社福單位資源募集不易，更急需外部經費挹注，因此2016年首度開辦【讓愛閃耀 公益提案補助專案】，舉行募款活動及公益演唱會，以1,000萬元補助20個社福單位，每單位補助50萬元。2017年持續推展，盼幫助更多中、小型社福單位穩定推動服務。

【讓愛閃耀】共同主辦單位勇源教育基金會黃淑青副執行長在捐贈儀式上致詞表示，社會上需要幫助的人和暫時不幸的人很多，但我們希望幫助需要且值得幫助的人。今天的38個受贈社福單位就是既需要又值得幫助的，因為在地服務很辛苦，募款也不易，所以勇源基金會從原本贊助【讓愛閃耀】專案變成和萬海慈善共同主辦。

台北大學社工系張菁芬教授代表評審委員會致詞指出，評審有很多考量，實地訪視時發現38個受贈社福單位的價值就是在NPO發光發熱，就像愛的燈塔在地方為服務對象引領著愛往前走。感謝萬海慈善和贊助夥伴們，把愛串連起來，讓更多愛的燈塔照亮各地。

捐贈儀式結束後，緊接著由六個受贈的社福單位進行創新服務分享。其中，好牧人全人關顧，協會成立食物銀行，收集過剩食材並處理烹調，以低價或免費供應膳食給社區弱勢居民；崔媽媽基金會協助獨居長者、身障者、單親家庭租屋，解決居住需求。

萬海慈善邀請社會大眾以行動支持，共同力挺獲得補助的社福單位，使他們能夠繼續推動在地深耕服務，把愛傳出去，確實幫助有需要的弱勢族群。

(工商)

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