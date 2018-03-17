獨／ 邀不到張善為當伴郎 香蕉哥哥徒留遺憾

香蕉哥哥（左）和「黑皮哥哥」張善為私交甚篤。（取自臉書）

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中時
香蕉哥哥和草莓姊姊。（東森幼幼台提供）
小蜜桃姊姊（朱安禹）當媽之後，性感尺度比以前大很多。（取自臉書）
愷樂現在專攻主持和歌唱，乖乖女變性感。（取自臉書）
西瓜哥哥李岳（左二）。（取自臉書）

香蕉哥哥過去因為和張善為在幼幼台主持節目，在台北發展時又是鄰居，因此結識成為好友。張善為當時以「黑皮哥哥」形象深植人心，無奈5年前因血塊壓迫脊椎神經開刀，大病一場後暫消失螢光幕，斷絕外界聯繫，香蕉、草莓和張善為曾一起投資幼教事業，香蕉哥哥說，「這次有透過朋友帶話給他，我很想和他分享這個喜訊」。

香蕉說，原本要找好友吳政迪當伴郎，吳剛好當兵，他心裡也想過哥兒們張善為，但張善為養病中，他說沒和他家人聯絡，「我知道他的個性，他不好的時候不會跟大家聯絡」，香蕉說之前傳訊息給張善為都傳得過去，這次已傳送不出去，應該就是電話沒用了，所以他請張善為的助理傳話，張有回？香蕉說：「他不可能回話的，他要回就要回全部了」。

帶給小朋友歡樂、陪伴一起成長的哥哥姊姊們很多，昔日的小蜜桃姊姊（朱安禹）7年前已嫁入豪門，現與身價10億台幣的大陸富商李慎言育有1子1女，定居上海；蝴蝶姊姊改名為愷樂後，轉型主持及發片，性感大爆發。35歲、有張娃娃臉的西瓜哥哥（本名李豐嘉，藝名李岳）仍是幼幼台主持群之一。在幼幼台仍很活躍的香蕉哥哥說，他第一個認識的小朋友現在已念大學，2人透過臉書聯絡，後來還成為朋友。

(中時)

獨／ 香蕉哥哥曾捲性向疑雲 草…

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