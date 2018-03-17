簽了! 川普總統簽署《台灣旅行法》成為正式法律

2018年03月17日 05:24 中時 江靜玲

白宮發布聲明指出，美國總統川普已於16日簽署《台灣旅行法》(HR535)，使其正式成為法律，鼓勵美台各個層級互訪。這項法案將立即生效。

根據白宮新聞稿，川普於16日簽署了4項法案，台旅法(HR535)是第3項。

美國聯邦國會參眾兩院無異議通過《台灣旅行法》後，於本月5日將其送交白宮，川普總統有10天時間簽署，期限到16日。據了解，白宮16日下午雖未明列出川普行程，但川普在與副總統彭斯和國防部長馬提斯舉行工作午餐後，隨即在白宮內與資深安全團隊會商，並簽署了《台灣旅行法》。

《台灣旅行法》要求美國政府應增進台美間各層級官員的互訪，允許包括美國閣員級官員、將級軍官及行政部門官員訪台，以及准許台灣高階官員訪美，會晤包括國防部及國務院在內的美國政府部會官員。

美國在和中華民國斷交後自我設下限制，使台灣的正、副總統、行政院長、外長和國防部長無法到華府訪問；而美國的將官和助理部長以上層級官員訪台也受到許多限制。

2017年的5月4日，《台灣旅行法》在參議院由參議員魯比歐 、參議員布朗 、參議員殷荷菲，參議員梅南德茲，參議員賈德納，與參議員彼德斯共同提出。在通過外交委員會前，參議員克魯茲與懷登也共同連署支持此項法案。

眾議院版本的台灣旅行法由眾議員夏波、薛爾曼和外交委員會主席羅伊斯議員在2017年1月13日共同提出。該法案在今年1月9日在眾院無異議通過時，共有81位眾議員的連署支持。

台旅法雖經過川普簽署成為法律，但未來如何仍端視行政部門如何落實執行。

(中時)