簽了! 川普總統簽署《台灣旅行法》成為正式法律

川普簽署《台灣旅行法》。(圖/美聯社)

友善列印
中時

白宮發布聲明指出，美國總統川普已於16日簽署《台灣旅行法》(HR535)，使其正式成為法律，鼓勵美台各個層級互訪。這項法案將立即生效。

《台旅法》生效在即！噩夢成真 陸將反制美懲罰台
台美增溫 與陸裂痕加劇

根據白宮新聞稿，川普於16日簽署了4項法案，台旅法(HR535)是第3項。

美國聯邦國會參眾兩院無異議通過《台灣旅行法》後，於本月5日將其送交白宮，川普總統有10天時間簽署，期限到16日。據了解，白宮16日下午雖未明列出川普行程，但川普在與副總統彭斯和國防部長馬提斯舉行工作午餐後，隨即在白宮內與資深安全團隊會商，並簽署了《台灣旅行法》。

《台灣旅行法》要求美國政府應增進台美間各層級官員的互訪，允許包括美國閣員級官員、將級軍官及行政部門官員訪台，以及准許台灣高階官員訪美，會晤包括國防部及國務院在內的美國政府部會官員。

美國在和中華民國斷交後自我設下限制，使台灣的正、副總統、行政院長、外長和國防部長無法到華府訪問；而美國的將官和助理部長以上層級官員訪台也受到許多限制。

2017年的5月4日，《台灣旅行法》在參議院由參議員魯比歐 、參議員布朗 、參議員殷荷菲，參議員梅南德茲，參議員賈德納，與參議員彼德斯共同提出。在通過外交委員會前，參議員克魯茲與懷登也共同連署支持此項法案。

眾議院版本的台灣旅行法由眾議員夏波、薛爾曼和外交委員會主席羅伊斯議員在2017年1月13日共同提出。該法案在今年1月9日在眾院無異議通過時，共有81位眾議員的連署支持。

台旅法雖經過川普簽署成為法律，但未來如何仍端視行政部門如何落實執行。

(中時)

《台旅法》生效在即！噩夢成真 陸將反制美懲罰台
台美增溫 與陸裂痕加劇
女性除了G點 研究：另一個高潮點… 無法擋住！小行星2135年恐撞地球

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。