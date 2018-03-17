曾任禮儀師見證生死！林口夫妻打造有機農業拚健康

2018年03月17日 06:30 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

夫妻一條心！打造有機農業拚健康！位於林口的語林有機農場由邱語玲與林元郁夫妻共同經營，當年邱語玲說服丈夫一起辭去工作回鄉務農作有機、找回健康，打拚10年，為市民地產地銷供應新鮮、好吃的有機蔬菜。

邱語林過去做服務業，也當過禮儀師，看了許多生老病死及職場壓力，加上工作疲勞，身體健康狀況越來越差，丈夫林元郁也因為不喜歡工作上的應酬，於是她便說服丈夫在97年一同從零開始投入有機農業，將老家原本做慣行的農地轉型為有機耕作。

邱語玲表示，以前剛開始進入有機農業，資源較少，政府及民間了解有機的人很少。現在消費者願意購買，政府也投入很多資源輔導，更多農友願意投入有機，打拚起來較不孤單。當年是有機農業先鋒的他們，在生產端，從原本完全不懂務農，透過參加農委會、農業改良場等單位開辦的課程，學習栽培經驗及技術，並在農業局及林口區農會的輔導下，建置網室及使用費洛蒙等生物防治資材，至今已陸續建置100多坪的網室，穩定生產。

在銷售端，透過農業局及新北板橋果菜運銷公司的媒合，供應有機蔬菜給新北市三間學校營養午餐，並與畦遊季有機農場、芽寶寶有機農場及周好小農場，組成林口有機聯盟，多樣蔬果互補及穩定的產量，供應全聯、台北市好農市有機食品商店及桃園市葉綠素生鮮農產等各地零售通路。另外消費者可以透過電話預購宅配，每月第二、四周周日下午也可以在林口台地農夫市集攤位現場購買新鮮蔬菜。

農業局表示，為鼓勵農友加入有機生產，提供包括租地、驗證費用、有機肥料、農機、溫網室及生產資材等補助，由農會彙整申請，減輕農友負擔。欲品嚐新鮮蔬菜，詳洽林口區農會。

(中時電子報)