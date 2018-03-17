「台灣週」澳門飄藝文！齊看展賞樂品讀

2018年03月17日 06:46 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

讓澳門也感受台灣多元的文藝氣息！為了持續推廣台灣文化風潮，共享兩地經驗，文化部駐香港光華新聞文化中心將於4月12日至22日期間舉行「台灣週」活動，以「吹台風」作主題，一連兩個週末，活動深入澳門街區，在澳門國父紀念館、邊度有書、井井三一繪本書屋、澳門現場音樂協會等地點舉辦，包含展覽、講座、音樂會與工作坊及建築歷史導覽。

畫家王傑作品將牽引觀眾想像漫步基隆故事，呈現藝術與文化保育的緊密關係；靈魂美聲排灣族歌手ABAO阿爆，要用她的古音母語搭配不同曲風，創作征服聽眾耳朵；台灣文學系列講座串連澳門與當地知名獨立書店邊度有書、井井三一繪本書屋舉辦三場講座，邀來台灣作家伊格言與澳門詩人袁紹珊對談、台灣小說家楊富閔與澳門知名學者李展鵬對話、台灣插畫家鄒駿昇與澳門平面設計者鄭志偉對談。開幕活動則特別安排台灣新銳中樂家任重與杜宛霖，以笛簫加上揚琴演繹新世代創新曲目。

愛戀海港-王傑水彩畫展 首度來澳展出 分享文化保育經驗

獲獎無數的王傑老師，西班牙巴塞隆納大學美術博士，目前定居基隆。此次展出的作品深刻的反應出作者在這個城市中所見，所查與所思，有單一城市風景的直觀呈現，有對這個城市全景式的描繪（長卷地圖），也有因為社會議題關注後的特定描繪呈現。這些不同的創作主題，呈現出畫家在整個城市中生活的真實切面。配合展覽，將舉行相關講座與工作坊。適逢澳門台灣週活動，特邀澳門文物大使協會合作，安排文物大使為參觀者講紀念館的歷史及建築特色。

台灣週 阿爆音樂會。（文化部提供）

金曲獎得主ABAO阿爆 音樂會 來自土地的音樂 唱出大海的旋律

ABAO阿爆 (阿仍仍 Aljenljeng Tjatjaljuvy )，台東排灣族，2003年《阿爆&Brandy創作專輯》曾獲第15屆金曲獎最佳重唱組合，2014年為完成外婆記錄保留傳統東排灣古謠的心願，錄製《東排三聲代》排灣古謠專輯。創作專輯《vavayan. 女人》獲得2017年第28屆金曲獎最佳原住民專輯與最佳專輯製作人兩項大獎。

選擇以排灣族語作為傳達內容，不僅為了傳承古謠，也讓音樂內容更為自由，專輯曲風多元融合搖滾、靈魂、雷鬼、R&B等，聽不懂歌詞的聽眾，在阿爆(阿仍仍)聲音豐沛地情感牽引下，依然征服聽眾雙耳。4月14日(六)晚上9時在澳門現場音樂協會 LMA舉行。

台灣週-伊格言。（文化部提供）

台灣文學系列講座轉角遇見作家 街區文學初體驗

台灣文學系列講座串連澳門知名書店 - 邊度有書、井井三一繪本書屋，邀來台灣創作者齊聚澳門，澳門朋友們孺慕作家身影風采，機會難得!

伊格言是當代華文小說界重要的作家之一，4月12日(四)晚上7時將以「想像世界的方法 – 小說、詩與AI」為題，與澳門詩人袁紹珊對談；電視劇《花甲男孩轉大人》是台灣新秀作家楊富閔小說集《花甲男孩》所改編，寫出了青春世代對鄉土的複雜情懷，4月14日(六)下午3時他將與澳門知名學者李展鵬對話；台灣插畫家鄒駿昇以「走向國際的創作之路」為題，4月14日(六)下午5時與澳門平面設計者鄭志偉對談。

此次活動感謝台北經濟文化辦事處（澳門）、長榮航空公司的場地與交通支持，使得台灣週活動得以更完整。台灣週將於4月13日(五)下午6時於國父紀念館盛大開幕。詳細活動內容及網上留座請登入網站：taiwanfestmo.tw，或電：853-62890000。

2018台灣週Taiwan Festival 2018 – Breeze of Taiwan

期間: 2017年4月12至4月22日

地點: 澳門國父紀念館、邊度有書、井井三一繪本書屋、澳門現場音樂協會等地點

(中時電子報)