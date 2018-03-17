3／17 三大報頭條要聞

2018年03月17日 07:33 中時電子報 吳毓敏

◎中國時報

4年多來電價首次調漲！經濟部電價費率委員會昨召開會議，歷經3小時40分討論，最終敲定自4月起電價調漲3%，但提出配套措施，住宅用戶500度以下、小商家1500度以下用電不調漲。不過仍有約260萬戶住戶、小商家、工業用戶受影響。且因多數未漲，用超過此度數以上用戶與商家，平均漲幅達7.3%，500度以上住戶每年平均電費多768元。

美國國會通過的《台灣旅行法》送呈白宮交由川普總統簽署的10天期限，將在今天(16日）屆滿。不論川普總統是否簽字，《台旅法》都將在美東時間17日凌晨零點整(台北時間17日中午12時)自動生效；川普若在此前簽字，法案則立即生效。

行政院昨日召開記者會，回應大陸31項惠台政策，將禁止台師赴陸校任教，也不得申請大陸國家科研計畫；在陸台師表示，台博士不只在台灣找不到大學教職，連兼任教師工作也難尋，還有人去擺攤賣雞排，如今前往陸校任教，還被政府貼上違法的標籤，不禁反問：「要我們怎麼辦？」

大陸惠台31項措施，政院昨定調「名為惠台，實則利中」，並正名為「對台31項措施」。行政院副院長施俊吉表示，31項措施目的是從台灣引進技術、資本及人才，協助大陸解決經濟發展遭遇困難。政府則以「壯大台灣、無畏挑戰」回應，並提出四大方向及「強台八大政策」共計39點措施因應。

◎旺報

因應大陸對台31項措施，政院16日提39項因應。行政院先要求「正名」此非「惠台」以外，召開「壯大台灣、無畏挑戰」因應策略記者會，副院長施俊吉稱陸方措施本質上「名為惠台、實則利中」，並強調兩周以來已與16個部會並跨院討論，提出四大方向、八大策略共39項，以強化就學就業留才攬才、維持台灣在全球化供應鏈優勢、深化資本市場，並強化文化影視產業。

政院16日中午記者會回應大陸對台31項措施，但記者會上陸委會的回應則顯得模糊，除了表示將成立專案小組，陸委會副主委林正義被媒體問到，針對陸方2月28日公布31項措施以來，我方是否已有管道與對岸協商？林正義回應，自前年520政府上台以來「我們都沒有放棄」，並持續對陸方採取「單邊溝通機制」，還稱這場記者會是跟大陸「空中溝通」，讓北京知道我方回應。

為了回應大陸31項惠台措施，行政院昨天大陣仗召開記者會，提出4大方向與8大策略的強台策略，但檢視內容，39項因應對策，仍不時流露出敵意對抗與反制的冷戰舊思維，且行政院會端出這方案，也是被激出來的。但儘管如此，只要出發點是為人民，有利台灣，兩岸競爭其實也很好。

行政院16日召開記者會表示，將嚴肅面對、務實因應大陸「對台」31項措施，並提出4方向8策略因應「壯大台灣」，不過工商界代表呼籲，和睦的兩岸關係仍是有利於台灣經濟發展、吸引外資的重要因素，政府應加以正視。此外當前台灣投資環境還有能源政策不夠完善，勞基法和公司法修法、年金改革等紛擾，急需政府審慎因應。

◎工商時報

台股拉回11,000點，惟美股持續震盪，專家認為權值股上檔壓力較大，預期多頭將朝向中小型股挖寶，挑選至上、帆宣、中光電等13檔低基期、低市值，且有法人買盤撐腰駐，股價站穩周線、月線的價值股，後市漲升可期。

香港人稱「李超人」、蟬聯「富比世」富豪榜香港首富20年的李嘉誠，昨（16）日正式宣布退休。數十年來，李嘉誠成為華人商業圈追求企業成就的象徵，其事業影響無數人，並激勵眾多後輩。在新經濟群雄輩出的今日，李嘉誠功成身退，除了留下龐大商業版圖，也是一個傳奇時代的謝幕。

蔡政府積極回應大陸惠台31項措施，行政院昨（16）日召開記者會，提出壯大台灣4大方向及8大策略。副院長施俊吉強調，「兩岸的正常交流沒有新的限制」，為壯大台灣提升台股動能，政府將提升IPO審查效率，上市審查期間由8周縮短為6周，並推動30家公司納入MSCI成分股，吸引更多國際資金。

針對大陸提出「惠台」31項措施，行政院副院長施俊吉昨（16）日宣布，陸委會將成立長期常設性的專案小組，由下周一走馬上任陸委會主委的陳明通親自督導，追蹤與研析大陸對台新措施，並定期向社會說明。陳明通為民進黨內的「兩岸通」，較能精準詮釋對岸訊息，而政府設置此一常設性專案小組，能否為兩岸凝結的溝通管道破冰，並營造良性互動，各界高度關注。

(中時電子報)