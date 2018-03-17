驚！「小花蔓澤蘭」超可愛！竟是「綠癌」棲地殺手

俗稱「綠癌」的外來入侵植物小花蔓澤蘭外表可愛。（黃士元提供）

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中時電子報
／整理報導

長得嬌小可愛的白花竟然是「棲地殺手」！俗稱「綠癌」的外來入侵植物小花蔓澤蘭，列屬聯合國世界自然保育聯盟（IUCN）百大惡性入侵生物，憑藉其旺盛的生命力，蔓延範圍已遍及全台，遭其覆蓋纏勒之植株會因光合作用受阻而枯萎死亡，嚴重破壞原生動植物的棲地，目前新北市統計危害面積共約7.5公頃，農業局已於3月份開始著手清除工作。

特有生物研究保育中心主任黃士元表示，小花蔓澤蘭較易出現於海拔1000公尺以下廢耕地或其他缺少管理的地區，花期在9-11月，開出白色小花，葉片呈三角狀卵形，每平方公尺可散佈17萬個種子，而種子輕薄，易隨風飄，加上具備無性生殖能力，為一繁殖能力極強的外來入侵植物，且細長多分支的蔓莖只要一接觸土壤即可長出根及新芽，生長速度快速，呈連續大面積覆蓋，造成樹勢傾倒，森林因此「窒息」而死亡。

農業局表示，新北市主要分布於樹林區、三峽區、土城區、新莊區、五股區、林口區及新店區，以低海拔之圳堤溝壁、廢耕地、森林邊界的山壁等光照充足又缺少管理的地區較易遭受入侵，為避免大規模擴散的情形發生，目前除持續向土地所有權人宣導防治觀念並請其加強管理外，農業局也針對容易擴散地區優先執行清除。

小花蔓澤蘭拔除根部後上部自然乾枯死亡。（新北市農業局提供）

農業局表示，由於小花蔓澤蘭的繁殖能力驚人，對環境傷害甚大，農業局呼籲，民眾若有發現小花蔓澤蘭可以自行清除，植株較小或匍匐於地面、灌木草叢間的小花蔓澤蘭可整株連根拔起；已攀爬至樹上的小花蔓澤蘭應在開花前於離地50公分處切斷藤蔓，並清除地表藤蔓及根部，農業局提醒清除後的殘株應以黑色塑膠袋打包使其腐化，或於空曠的水泥地上曬乾再丟棄。

農業局呼籲，民眾若有發現小花蔓澤蘭時，將觀察到的資訊填寫於小花蔓澤蘭危害調查紀錄表內，或加入「小花終結者」計畫，如有相關清除疑問，歡迎來電洽詢（聯絡電話：(02)29603456分機3122 李先生），全民共同來守護我們美麗的環境。

(中時電子報)

俗稱「綠癌」的外來入侵植物小花蔓澤蘭的莖。（黃士元提供）
小花蔓澤蘭危害調查紀錄表
「小花終結者」計畫
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