影》詹姆斯：我這記爆扣將永遠流傳

騎士隊詹姆斯。(美聯社)

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雖然對戰拓荒者打了敗仗，但是騎士詹姆斯(LeBron James)沒有空手而歸，他首節就留下另一個生涯十大精彩鏡頭。他在對手中鋒紐基奇(Jusuf Nurkic)面前石破天驚的爆扣，讓場邊隊友們都驚呆了。

詹姆斯告訴ESPN說：「我當時就是想看看誰能飛得更高，我知道這一定是精采鏡頭。我其實最開心的是隊友的反應，看著他們興奮的模樣。這是我生涯最精采時刻之一，即使我退休之後也會永遠流傳。」

更難得的是詹姆斯今年已經33歲，如果是18歲的他或許每場都能這樣飛，然而他的身體已經在NBA消耗到第15年了。從沒有過重大傷病，生涯平均上場時間高達38.8分鐘，詹姆斯的體能像個怪物。

新來的隊友克拉克生(Jordan Clarkson)是第一次近距離看到詹皇的神威，他告訴《克里夫籃網》說：「這是我畢生看過最恐怖的灌籃之一，我想可能有一具屍體正躺在走道上。」

(中時電子報)

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