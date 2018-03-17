優秀學生棄台大赴陸求學 校長：這些原因讓人信心崩盤

2018年03月17日 08:41 中時電子報 徐秀娥 /綜合報導 /綜合報導

大陸磁吸台灣人才現象，不僅高教師資出現斷層，現在連高中學生也不想立足台灣，而將眼光視野瞄準對岸！武陵高中校長林清波表示，學生選擇申請大陸高校會有催化效果，逐年出現群聚效應，人愈來愈多，最後形成「沛然莫之能禦」的情勢。

中評社報導，武陵高中是桃園公私立高中第一志願，升學率相當不錯，今年學測有9人滿級分，70級分以上高達166人，有498人超過頂標63級分。校長林清波透露，學生來找他寫推薦函，申請大陸知名高校，去年只有個位數，今年超過40人，很多都是申請大陸醫科。

林清波分析，為何赴陸求學人數「爆量」？除了考量國際化與未來發展性，台灣教育氛圍也是因素，特別是台大校長迄今還無法上任，恐怕信心崩盤。

林清波說，武陵學生申請大陸名校，都是頂標學生，主要是北京大學、北京清華、上海交通、上海復旦、上海同濟大學，廣東中山以及人民大學等，若浙大招生辦法出來，想去大陸讀書人數還會增加。

他說，這些學生申請大陸高校，理由多半是「多了選擇」，申請大陸高校，一校可以填寫3科系，台灣學測出爐，台灣與大陸同步申請，再看錄取情況，很多學生可能學測考不好，分數差了些，無法進入台灣理想醫科，改申請北京清華或上海交通等校，研判機率與勝算，可能比台灣多。

林清波提到，有一位奧林匹亞物理競賽得獎學生，直接保送台大物理系，結果還是跑去考學測，想申請北京大學元培學院。他說，這位捨台灣名校擁抱北大，除了因為哥哥去年考上北京清華，有了學習榜樣，很多學生開始不念台大，懷疑是否受到台大8個月沒有校長影響？

林清波指出，申請大陸學校的這批學生，還要跟大陸各省菁英拼高下，錄取機率大概只有一半，未必都能考上北大或北京清華，但是會有催化效果，一年接著一年，會有群聚效應，人數愈來愈多，會看到「沛然莫之能禦」。

(中時電子報)