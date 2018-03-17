MLB》大谷翔平先發炸7分 美媒：去小聯盟開季吧

大谷翔平先發再度爆炸，挑戰「二刀流」之路困難重重。(美聯社)

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中時電子報

大谷翔平轉戰天使的投打「二刀流」之旅，走得越來越艱辛，大谷連投兩場強度較弱的「B Game」後，今(17日)熱身賽面對洛磯，慘遭震撼教育，僅投1.1局被打7安，其中包括2發全壘打，失掉多達7分，最後天使6比18輸球，大谷吞熱身賽首敗。

大谷前役面對墨西哥聯盟球隊，投3局失6分。此役大谷第四度先發，面度大聯盟級的洛磯，首局雖保送布萊克蒙(Charlie Blackmon)，又被艾瑞納多(Nolan Arenado)敲安，不過兩度展現K功，順利安全下莊。天使1下也靠卡洪(Kole Calhoun)2分炮領軍，給大谷3分奧援。

然而，大谷2上卻在挨戴斯蒙(Ian Desmond)陽春炮後，讓場面完全失控；他接著一連面對六名打者，連同艾瑞納多的3分炮，被打5安、投出1次觸身球，單局失7分。最後，大谷此役第二度面對史托瑞(Trevor Story)，再度賞他1次三振、抓到第1個出局數後，被換下場休息。

在天使的規劃中，本設定大谷用75球投至少4局，但他僅抓到4個出局數，卻已經用了多達50球，最後承擔敗戰。截至目前，大谷在春訓先發四場，共投了8.1局，被打18安、失17分，19K、4保送，另挨了4發全壘打，自責分率高達16.21。

大谷本被預期能擠進先發輪值，至今的表現，顯然未調整到位。《雅虎體育》記者歐茲(Mike Oz)直言，若換做是其他23歲菜鳥，那肯定會從3A開季，天使真把大谷送去小聯盟，無疑會遭到議論，「但把大谷送到小聯盟，會讓人意外，經過今天的先發，這卻可能是最好的選擇。」

(中時電子報)

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