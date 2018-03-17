美海軍再添一新核動力潛艇 科羅拉多號明正式服役

美國海軍明日將迎來新潛艇：科羅拉多號服役。（圖/美國海軍）

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中時電子報

據美國丹佛郵報（Denver Post）報導，美國海軍日前宣布，將於美東時間週六（3/17）在康乃狄克州基地，讓維吉尼亞級第15號艦、新型核子動力潛艇科羅拉多號（USS Colorado (SSN-788)）正式投入服役。雖然科羅拉多州不靠海，但美國海軍（US Navy）歷年艦艇中，加上即將服役的新潛艇在內，已有4艘艦艇以科羅拉多為名。

科羅拉多號潛艇，屬於美國海軍新一代潛艇計畫，總規劃打造30艘新艦，並在服役後逐步取代現役的取代洛杉磯級潛艦（Los Angeles-class submarine）。由通用動力電船（General Dynamics Electric Boat）打造，排水量為7,800噸、艦身長約110公尺，最高時速可達46公里。可搭載15名軍官和120名水手，裝載12具艦載垂直發射系統（VLS），可搭配戰斧巡弋飛彈（Tomahawk cruise missile）。

美軍前一代科羅拉多號戰艦行經紐約市。（圖/美國海軍）

代表科羅拉多州的民主黨聯邦參議員麥克·班尼（Michael Bennett）表示，「（科羅拉多號服役後）未來數十年間，將代表本州出訪全世界，這是再好不過的事情。」前一艘以科羅拉多命名的船艦，是1959年拆解除籍的科羅拉多號戰艦（USS Colorado BB-45），在珍珠港事變中逃過一劫，隨美軍前往太平洋戰場前線，參與過雷伊泰灣海戰等戰役，一度遭到日軍神風特攻隊重創。經修復後協助盟軍佔領與管理沖繩，直到1947年返美退役。

(中時電子報)

文章來源：USS Colorado, the Navy’s newest submarine, to enter active service Saturday

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