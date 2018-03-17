MLB》洋基想跟太空人爭冠？先發輪值存隱憂

2018年03月17日 09:49 中時電子報 蔡銘仁

洋基今年補進史坦頓(Giancarlo Stanton)，組成強悍的先發打線，《紐約每日新聞》記者馬卓(Mike Mazzeo)讚賞他們的打線，然而，他卻也點出洋基現在的先發輪值，想跟目前投打戰力完整、尋求衛冕的太空人一拚，是有難度的。

補進先發投手，是洋基休季期間努力的目標之一；但事與願違，搶大谷翔平跟達比修有失利，連寇爾(Gerrit Cole)也被太空人搶去。太空人輪值本就有韋藍德(Justin Verlander)跟凱寇(Dallas Keuchel)的輪值，戰力已經很嚇人，現在多了寇爾，更是難以攻破。

洋基總教練波恩(Aaron Boone)讚賞太空人，至少有12到15名有天賦投手。要說天賦，洋基輪值也不是沒有，但田中將大、葛瑞(Sonny Gray)跟「沙胖」沙巴西亞(C.C.Sabathia)有傷痛史，塞弗瑞諾(Luis Severino)和J.蒙哥馬利(Jordan Montgomery)也太過年輕。

沙胖認為，在全員健康的前提下，他們會是聯盟最好的輪值之一。不過要健康整季，並不是件容易的事。洋基如果想補強先發投手，目前市場中，還有像前光芒投手卡布(Alex Cobb)這樣的選擇，但總管凱許曼(Brian Cashman)已經表明，沒有打算用一年短約爭取卡布加盟。

倘若現有輪值有狀況，洋基農場中是還有人選可補，但如果要衝擊冠軍，年輕投手未必能提供所需的戰力。馬卓建議，洋基現在農場深度夠，可以考慮交易像老虎的傅莫爾(Michael Fulmer)、光芒的阿契(Chris Archer)或藍鳥史卓曼(Marcus Stroman)這類的投手補強。

(中時電子報)