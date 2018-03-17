單身中年師想找初體驗 發現「正妹變阿桑」好心碎

2018年03月17日 10:17 中時 馬瑞君

51歲王姓單身國小老師收到色情簡訊，對方標榜是30歲輕熟女、「技術熟練」，讓他心動，沒想到到場時卻是40歲人妻，讓他的初體驗心碎，硬著頭皮完成服務，沒想到一下樓就被逮，他還向警方抱怨：「根本是廣告不實！」

市警三分局東區分駐所員警日前執行網路巡邏，瀏覽網頁時赫然發現轄內自由路一住商大樓疑似有不肖人士經營色情個人工作室，標榜一對一服務，並主打30歲台灣女子吸引民眾上門。

警方暗中在周邊查訪，經過多日埋伏觀察，發現一名男子在騎樓下左右張望、形跡可疑，邊看手機，再依指示掀開一輛機車坐墊，拿取大樓磁扣後上樓，員警研判應是尋芳客，在騎樓守株待兔，果然50分鐘後，該名男子再度現身，警方出示身分上前盤查，男子面對員警詢問一時詞窮。只能坦承不諱。

警方調查，51歲王姓男子是國小老師，生活正常收入穩定，但因未婚想找管道發洩生理需求，看到手機色情廣告訊息，被30歲輕熟女的宣傳和養眼照片心動，決定找正妹來一場「愛的初體驗」。

王男說，他一到現場才發現賣淫女子「正妹變阿桑」，明顯廣告不實又不敢拒絕，但又不知如何拒絕，只能硬著頭皮接受性服務，剛完事下樓就遭警方盤查，第一次體驗就失手。

李女供稱，因老公收入不豐，只好出來上班貼補家用，當初看報紙廣告應徵，自己只需每天到出租套房「上班」，攬客廣告、辦公室及用品都由公司提供，工作環境還算單純。

(中時)