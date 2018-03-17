對比管中閔案 孫大千：吳音寧靠山究竟是誰？

2018年03月17日 09:56 中時電子報 陳定瑜 ／綜合報導 ／綜合報導

台大校長當選人管中閔。(中時資料照)

台大校長當選人管中閔，被爆涉及違法在大陸廈門大學兼職授課，廈門大學昨回應，管中閔沒受聘、不上課、沒拿錢。前立委孫大千質疑，對比北農總經理事件，台大新校長無法上任，「難道顏色不同，真的就是命運大不同嗎？」

孫大千今在臉書發文，指這是一個多麼荒謬的狀況啊！北農是該撤換一個總經理，居然就是不動如山。他想問：「吳音寧的靠山究竟是誰？會讓農委會官員怕到不敢出面處理，只好一再放話，拚命施壓北市府。」

孫大千說，「有心人士為了力保吳音寧，乾脆再把柯文哲的愛將蔡璧如拖下水，試圖營造成市府團隊內訌的假象」，「這樣的操作有沒有太離譜了一些？這無疑是想借刀殺人，迴避責任。」

孫大千說，有心人士為力保吳音寧，把柯文哲愛將蔡璧如拖下水，試圖營造市府團隊內訌假象。圖為孫前天到國民黨部登記，投入台北市長初選。(郭吉銓攝)

以下為孫大千臉書全文：

難道顏色不同，真的就是命運大不同嗎？

這是一個多麼荒謬的狀況啊！台大是遴選出了一個校長，可是就是無法上任。北農是該撤換一個總經理，居然就是不動如山。

吳音寧事件真的就有如一齣角色錯亂，歹戲拖棚的低俗肥皂劇。不合邏輯的劇情，讓人看了噴飯流淚，拍案叫絕。

代表廣大的收視觀眾，我想提出幾點看法？

第一，明明吳音寧是民進黨硬塞給台北市政府的人選，為什麼農委會不敢主動換人呢？難道是有更高層的人物在背後力挺嗎？

第二，農委會一再把換人的主導權推給了北農的董事長陳景竣，可是搞了半天，最後要請辭的人竟然是董事長自己。這樣的發展會不會太爆笑了一點？

第三，有心人士為了力保吳音寧，乾脆再把柯文哲的愛將蔡璧如拖下水，試圖營造成市府團隊內訌的假象。這樣的操作有沒有太離譜了一些？

第四，吳音寧的靠山究竟是誰？會讓農委會官員怕到不敢出面處理，只好一再放話，拼命施壓給北市府，希望借刀殺人，迴避責任。

第五，不管是基於什麼樣的政治計算，既然中央主管機關願意下放人事權，柯文哲市長為什麼不就直接撤換吳音寧，重新遴選一位適任人選，解決此次的風波呢？也讓台灣人民的耳根清淨一下呢？

第六，現在你們雙方這樣推來推去，怪來怪去，最後就是便宜了一個不適任的總經理可繼續坐領高薪，學習看財報。我很好奇的想問一句，這是早就有默契，彼此套好招的戲碼嗎？

(中時電子報)