阿扁今晚站台 陳致中絕口不提上台與否

2018年03月17日 10:14 中時 柯宗緯

前總統陳水扁今（17）日晚將出席兒子陳致中參選前鎮小港地區市議員造勢晚會，昨已獲台中監獄允許，但必須遵守四不原則，不上台、不演講、不接受採訪、不談及政治，今早陳致中受訪時，不鬆口阿扁將用什麼形式為他站台，他跳針回應媒體「就是給我加油鼓勵！」絕口不提上台與否。

民進黨高雄市長參選人陳其邁今早陪同陳致中掃街拜票，他表示，陳致中在小港前鎮深耕多年，一直沒有中斷他的工作，上次議員選舉過程受到市民肯定，這次再度捲土重來。他基於鼓勵年輕人彎下腰為地方服務精神， 期盼致中能獲得黨內初選，爭取更多為民服務機會。

陳其邁昨也幫同選區的許乃文掃街拜票，他說，這次有5個提名名額，很多參選人表現優秀，只要有心為地方服務，表現非常優秀，我都會大力輔選，不分黨派，盡一點輔選力量。

不過，媒體最關注莫過於，阿扁保外就醫後，首度獲准參與政治活動，晚間將出席兒子陳致中在前鎮區籬仔內憲德宮舉辦「溫暖挺正義．致中挺其邁」晚會。

中監要求阿扁須遵守四不，不上台、不演講、不接受採訪、不談及政治，可停留大約1.5小時，且需高雄主治醫師陪同，並重申須遵守當時保外就醫相關規定。

媒體問及陳致中「阿扁會用什麼方式幫你輔選？」陳致中未鬆口，僅說謝謝父親出席鼓勵自己兒子，也感謝陳其邁將到場力挺。自己會用十年磨一劍精神，繼續用謙卑態度，以實際服務及行動報答鄉親父老。

(中時)