川普簽署《臺灣旅行法》 陸網友集體崩潰怒吼

美國總統川普於昨日簽署《臺灣旅行法》法案，令其正式生效為法律。（圖/路透社）

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中時電子報

白宮（White House）發布聲明指出，經美國聯邦參議院與眾議院批准的《臺灣旅行法》（HR535），已由總統川普（Donald Trump）於16日簽署，使其正式成為法律，鼓勵美臺各個層級互訪，這項法案經簽署後，將立即生效。

簽了! 川普總統簽署《台灣旅行法》成為正式法律

大陸各大媒體也於第一時間以頭條快訊報導，《人民日報》認為，《臺灣旅行法》嚴重違反一個中國政策和中美三個聯合公報原則，干涉中國內政，如獲通過實施，將對中美關係及臺海局勢造成嚴重干擾。眾多大陸網友也在該新聞底下暴怒，紛紛留下不理性的評論。

不少激進的大陸網友怒吼表示，「川普是個兩面三刀的小人！」「美國踩了紅線！我們該亮劍！」更有網友大喊「美國軍艦停靠臺灣之時，就是解放軍武統台獨之日」等言論；但相較於激進的態度，更多的網友則以更大的格局來分析此事，認為貿然「動武」，只會徒增世界紛亂，在不清楚美國真實態度前，還是冷靜為上。

對於此法案生效產生的影響，北京大學國際關係學院院長賈慶國認為，「如果美國官員可以隨便赴臺灣訪問，就等於美臺恢復官方關係，意味著中美建交的政治基礎就不存在了。這將給中美關係帶來很大的影響—如果簽署法案，中美之間必然會發生對抗，甚至導致中美斷交。」川普選擇親自簽署法案、而非讓其自動生效，究竟會帶給兩岸未來有怎樣的效應，也讓外界感到緊張與好奇。

(中時電子報)

文章來源：特朗普已簽署"臺灣旅行法" 鼓吹官員"互訪"

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